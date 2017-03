Việt kiều Mỹ cầm đầu băng cướp tiệm vàng

Ngày 15-10, Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cho biết Công an tỉnh Bình Thuận đã tăng cường lực lượng phối hợp với công an huyện và dân quân hai xã Hồng Thái, Phan Thanh đang tích cực truy lùng gắt gao hai tên cướp đã lẩn trốn sau vụ cướp tại tiệm vàng Thu Thành (thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) đêm 14-10.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở

Công an vẫn chưa thu hồi được hơn 30 lượng vàng từ hai tên cướp. Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng đã bị bắt ngay trong đêm 14-10, công an đã xác định hai người này là Nguyen Mark Joseph (36 tuổi, tức Khánh), Việt kiều Mỹ và Nguyễn Phước Hải (35 tuổi) ngụ đường Phan Văn Khỏe, quận 6, TP.HCM. Trong đó, Khánh là người cầm đầu, lên kế hoạch, cũng là người lái xe và trực tiếp dùng súng đa năng đấu súng với lực lượng công an khi bị truy đuổi.

Tối 14-10, Khánh, Hải cùng hai đồng bọn dùng xe Innova biển số 51A-16231 thuê tại TP.HCM lên kế hoạch đánh cướp tiệm vàng Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình). Sau khi dừng xe vẫn để nổ máy, Khánh bước xuống rút súng đa năng bắn một phát thị uy, cùng lúc Hải và hai đồng bọn dùng bình xịt hơi cay tấn công ông Lý Quang Đông là cha của chủ tiệm vàng khi ông Đông đang đứng trước cửa. Băng cướp dùng vật sắc chém vào tay ông Đông, sau đó dùng búa đập ngang tủ kính đựng vàng và lấy đi hơn 30 lượng vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Bình đã huy động tổng lực cùng quần chúng truy đuổi bọn cướp. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ tuyến QL 1A từ hai hướng đi Phan Rang và Phan Thiết. Do hai đầu đường đã bị khóa chặt, chỉ còn duy nhất đoạn đường dài khoảng 10 km từ Chợ Lầu đến Lương Sơn nên bọn cướp chạy lên chạy xuống đoạn đường này nhiều lần. Trung úy Nguyễn Hải Đăng, cán bộ Đội tuần tra CSGT Công an Bình Thuận, cho biết: Anh là người bám đuôi chiếc xe của bọn cướp hàng chục vòng. Chiếc xe của bọn cướp vẫn lao đi với vận tốc kinh hoàng, gã lái xe nhiều lần một tay cầm vô lăng, một tay cầm súng nhoài người ra phía sau nhắm bắn nhằm hạn chế tốc độ của lực lượng truy bắt.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PN

Nguyen Mark Joseph, tức Khánh, có hai tiền án tại Mỹ. Ảnh: PN

Đến 21 giờ, nhiều người dân đưa thùng phuy ra làm chướng ngại vật nhưng xe của bọn cướp vẫn tiếp tục lạng lách đến thôn Thái Bình, xã Hồng Thái. Khánh điều khiển xe sát lề cán chết ông Nguyễn Năm (50 tuổi) là dân địa phương ra hỗ trợ bắt cướp. Sau đó, xe bị lật xuống lề đường. Khánh bị thương nhưng trước đó đã thả được hai kẻ đồng bọn đang giữ vàng xuống xe. Riêng Hải, lợi dụng lúc xe đang chạy chậm, đánh võng không cho lực lượng truy đuổi qua mặt đã nhảy xuống lẩn trốn. Đến 22 giờ cùng ngày, Hải bị bắt cách hiện trường khoảng sáu cây số nhờ sự cảnh giác của một người dân khi thấy Hải vào xin nhờ sạc điện thoại di động để liên lạc với hai đồng bọn đã bỏ trốn.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lâm, sau khi đưa hai tên cướp về lấy lời khai và tiếp tục huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng còn lại, tại hiện trường nơi có chiếc xe lật, mặc dù chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện ngành công an vận động thân nhân gia đình người thiệt mạng bình tĩnh. Thế nhưng hàng chục người quá khích vẫn đưa chiếc xe ra giữa đường đốt cháy và ngăn cản cả lực lượng PCCC, gây ách tắc giao thông hơn 2 giờ đồng hồ.

Trùm băng cướp đội lốt doanh nhân

Đến trưa 15-10, Khánh - tên cầm đầu băng cướp khai nhận đã có hai tiền án về tội trốn thuế và mua bán heroin tại Texas, Hoa Kỳ. Sau khi thụ án, Khánh về Việt Nam thuê nhà trọ trên đường Hai Bà Trưng, TP.HCM và mở một công ty chuyên nhập khẩu rượu vang từ các nước châu Âu đến Việt Nam và Trung Quốc tại TP.HCM.

Theo lời khai, Khánh và Hải quen biết nhau do có mối quan hệ thông gia. Hải từng có thời gian làm đầu bếp tại các resort ở Mũi Né sau đó thất nghiệp quay vào lại TP.HCM sinh sống. Hai ba lô hành lý của Khánh và Hải đều chứa quần áo, vật dụng đắt tiền, có laptop và điện thoại iPhone 4G. Tuy nhiên, toàn bộ hung khí gây án gồm hai bình xịt hơi cay, súng giả, súng đa năng, búa đều không còn do khi chạy trốn đã vứt bỏ trên đường. Khi bị bắt, túi quần của Khánh chỉ còn năm viên đạn bọc nhựa màu đỏ. Bước đầu, Hải khai nhận chính mình là người đứng ra cầm xe Attila cho Công ty Thiên Lý (phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) để thuê xe Innova 51A-16231 với giá 8 triệu đồng trong bốn ngày. Riêng số vũ khí Hải mua được là nhờ tìm hiểu trên mạng Internet và đặt mua.

Sau khi thuê xe chạy lòng vòng ở TP.HCM, ngày 12-10, Khánh chở Hải đến Phước Tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu) giới thiệu nhà hàng mình đang xây dựng và thuê khách sạn ngủ lại tại đây. Ngày 13-10, Khánh tiếp tục chở Hải ra Phan Thiết đón hai đồng bọn đã chờ sẵn tại đây, đi uống cà phê và bàn kế hoạch cướp tiệm vàng. Đến trưa 14-10, một đồng bọn tên Hà lên cơn nghiện heroin, Khánh liền yêu cầu mua hàng “đập đá” - một loại ma túy cực mạnh để xài. 14 giờ cùng ngày, cả bọn thống nhất quay vào tiệm vàng ngay đoạn đường đi núi Tà Cú thuộc huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết 30 cây số để cướp, tuy nhiên tiệm vàng này lại đóng cửa. Cả bọn quay ra huyện Bắc Bình lúc 18 giờ thì thấy tiệm vàng Thu Thành có khá đông khách giao dịch nên Khánh điều khiển xe ra Phan Rí Cửa. Đến 19 giờ, cả nhóm quay vào thực hiện kế hoạch đã định sẵn.

Thưởng nóng Công an tỉnh Bình Thuận Ngày 15-10, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phía Nam, đã đại diện tổng cục, thưởng nóng cho các đơn vị Công an xã Hồng Thái, Công an huyện Bắc Bình, tổ tuần tra giao thông (PC67) thuộc Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt băng cướp tiệm vàng Thu Thành. Chiều cùng ngày, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định khen thưởng 46 triệu đồng cho bốn tập thể và ba cá nhân. ÁI NHÂN - PN Sẽ xử lý hành vi đốt xe Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an huyện Bắc Bình, cho biết trước mắt sẽ huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Tiếp đến, cơ quan điều tra sẽ xem xét, xử lý những người quá khích đốt xe ô tô của bọn cướp. Thủ phạm vụ cướp tiệm vàng Thu Thành có liên hệ gì với vụ cướp tiệm vàng Kim Thành chỉ cách nhau vài trăm mét xảy ra ngày 2-6? Đại tá Lâm cho biết: Về cơ bản, việc thủ phạm dùng búa đập ngang vào tủ kính để cướp là giống nhau vì Hải khai rằng nếu dùng búa đập từ trên xuống sẽ khó có thể lấy vàng với số lượng nhiều. Tuy nhiên, trong vụ cướp tiệm vàng Kim Thành, bốn tên cướp đều bịt mặt, mang bao tay, dùng xe trộm được để đi cướp sau đó đốt phi tang. Trong khi vụ cướp tại tiệm Thu Thành, băng cướp táo tợn hơn. Những lời đã khai của nhóm cướp chỉ mới là những bản cung đầu tiên và cơ quan điều tra sẽ đặc biệt chú ý có hay không mối liên hệ giữa hai vụ cướp. PN

PHƯƠNG NAM