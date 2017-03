Việt Nam - “điểm nóng” của sừng tê giác

Thu giữ hàng trăm ký sừng tê giác Theo bà Khương Thị Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát an ninh kinh tế - chức vụ, tình hình buôn lậu, vận chuyển ngà voi, sừng tê giác từ nước ngoài về VN đang diễn ra ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Những năm trở lại đây các cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm kilogam sừng tê giác và hàng ngàn kilogam ngà voi, đa phần có nguồn gốc từ các nước châu Phi. Việc xử lý những vụ án này tại các địa phương đang gặp nhiều khó khăn mặc dù lợi nhuận của việc buôn bán ngà voi, sừng tê giác ngang bằng với buôn ma túy. Do chưa có văn bản quy định cụ thể về thế nào là “số lượng lớn, rất lớn” hoặc “hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng” nên rất khó khăn trong việc định khung hình phạt cho loại tội phạm này. Mặt khác VN hiện nay cũng chưa có các cơ quan chức năng giám định chuyên môn với các mẫu vật phẩm từ ngà voi và sừng tê giác nên không biết cụ thể xuất xứ của các mẫu vật. Vì hiện nay vẫn có một số quốc gia trên thế giới cho phép buôn bán sừng tê giác và ngà voi. Ngoài ra, do sừng tê giác và ngà voi là mặt hàng cấm nên không có quy định về giá. Trong đó việc định giá khi xử lý vụ án lại là một trong những căn cứ quan trọng để định hình khung phạt. Đồng tình với vấn đề này, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Cơ quan quản lý Cites Việt Nam, hiện nay nhiều nước đánh giá Việt Nam là nơi tiêu thụ và trung chuyển số lượng sừng tê giác và ngà voi thuộc loại lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Theo các thống kê cho thấy VN cũng là nước có nhiều người sang săn bắn hợp pháp tê giác ở Nam Phi nhất. VN là nước bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác nhất thế giới với gần 20 vụ từ 2004 đến nay nhưng rất ít vụ bị xử lý hình sự nên chưa đủ sức răn đe. Ông Nguyễn Đức Khánh, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cũng nêu lên một thực trạng về tình hình buôn bán vận chuyển ngà voi và sừng tê giác diễn ra tại sân bay. “Nếu như đối với các vụ án ma túy chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ các nước khác thì các vụ vận chuyển động vật hoang dã hầu như chưa có sự phối hợp nào. Khi phát hiện một hành khách vận chuyển sừng tê giác hoặc ngà voi thì phải mất thời gian giám định rất lâu. Mỗi vụ giám định mẫu vật phải tốn khoảng chừng 20 triệu đồng để mời chuyên gia từ Hà Nội vào kiểm định. Nhưng tang vật là hàng cấm nên không thể bán hoặc thanh lý để lấy tiền bù đắp vào các chi phí này được” - ông Khánh chia sẻ. TS Naomi Doak, điều phối chương trình Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mê kông của TRAFIC, đã từng làm cuộc khảo sát đối với 700 người VN từng sử dụng sừng tê giác và đã đưa ra kết luận: Những người mua sừng tê giác là người trung niên hay những phụ nữ lớn tuổi, giàu có (chủ kinh doanh) và được giáo dục tốt. Người sử dụng sừng tê giác thường là những người già, giàu có, hay đàn ông hơn 40 tuổi. Có đến 85% người VN nói là đã sử dụng và sẽ sử dụng sừng tê giác trong tương lai và chỉ có 15% khẳng định sẽ không bao giờ dùng sừng tê giác. Khảo sát này cũng cho thấy đàn ông dùng sừng tê giác để khẳng định vị thế, phô trương sự giàu có. Phụ nữ thường dùng sừng tê giác để làm đẹp. 41% người được hỏi mua sừng tê giác để cho người khác dùng. 39% người sử dụng sừng tê giác vì được người khác cho hoặc tặng; 20% người dùng còn lại là tự mua về dùng. HUYỀN VI Những vụ vận chuyển sừng tê giác lớn - Ngày 7-12-2008, phát hiện 19 kg sừng tê giác trị giá hơn 6 tỉ đồng trong hành lý ký gửi của khách nhập cảnh vào VN tại sân bay Nội Bài. - Ngày 16-10-2011, tại Nội Bài phát hiện được một đối tượng vận chuyển 3 kg sừng tê giác trái phép. - Ngày 26- 2- 2012, bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh từ Hong Kong vào sân bay Nội Bài mang theo 22 kg sừng tê giác. Đây là vụ bắt giữ có khối lượng lớn nhất từ trước tới nay. - Ngày 6-1-2013, hành khách Hà Chân Chính, quốc tịch VN, vận chuyển chín khúc sừng tê giác cất giấu trong vali (trọng lượng 16,26 kg) và bị Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện bắt giữ. - Ngày 5-5-2013, hành khách Nguyễn Đức Dương cất giấu hai khúc sừng tê giác trong vali (7,28 kg) khi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ. - Ngày 20-5-2013, Đinh Văn Sơn đáp chuyến bay từ Paris về TP.HCM mang theo sáu khúc sừng tê giác (5,07 kg) giấu trong hộp nhựa trong vali thì bị phát hiện và bắt giữ. - Ngày 10-6-2013, hành khách Tạ Đình Tiến cũng đáp chuyến bay từ Paris về TP.HCM giấu 10 khúc sừng tê giác (6,89 kg) trong lư đồng để trong vali cũng bị phát hiện và thu giữ.