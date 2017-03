Việt Nam đứng thứ 128/187 về chỉ số phát triển con người

Đây là một chỉ số đo mức độ phát triển về mặt con người của mỗi quốc gia dựa trên ba yếu tố chủ chốt là tuổi thọ, mức sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục.



Theo đó, chỉ số này của VN năm 2011 là 0,728, không có nhiều thay đổi so với năm 2010. So sánh với các nước trong khu vực, HDI của VN cao hơn Lào và Campuchia, nhưng thấp hơn các nước như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines.



Năm 2011, tuổi thọ trung bình của người VN là 75,2, thu nhập quốc dân đầu người là 2.805 USD/năm, tăng đáng kể so với mức 65,6 tuổi và 855 USD của năm 2000. Tuy nhiên, chỉ số về giáo dục không có nhiều biến đổi khi trong 11 năm qua, số năm đến trường trung bình của người VN chỉ tăng một năm từ 4,5 lên 5,5 năm.



Các chỉ số này cũng dao động đáng kể giữa các địa phương.Liên quan tới chi tiêu cho y tế và giáo dục, bản báo cáo nhận định đây vẫn là gánh nặng lớn cho nhiều hộ gia đình tại VN, với 8,1% hộ gia đình phải dành 20% thu nhập cho chi tiêu y tế và khoản chi này cũng làm 3,7% số hộ trở nên kiệt quệ.



Theo T.NGÂN (TTO)