Việt Nam sắp bước vào thời kỳ bùng nổ dân số

Ông Đồng Bá Hướng, Vụ trưởng Vụ Thống kê, Dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê) cho biết thông tin trên tại buổi họp báo nhân Ngày dân số thế giới diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo đó, con số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang tăng rất nhanh. Nếu năm 1989, cả nước chỉ có 17 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thì 10 năm sau, con số này đã là 22 triệu và năm 2009 đã có tới 26 triệu. Đây là lý do các chuyên gia đang rất lo ngại về làn sóng bùng nổ dân số lần 2 nếu chính sách dân số bị lơ là. Một vấn đề khác mà các chuyên gia lo ngại, đó là tình trạng mất cân bằng giới vẫn tiếp tục gia tăng đến mức báo động ở Việt Nam. Tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam liên tục tăng, ít nhất trong 5 năm qua. Trong 6 vùng địa lý thì có tới 5 vùng tỷ số giới tính chênh lệch đã ở mức báo động. Như Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung, tỷ lệ này là 109,7 bé trai/100 bé gái; Đông nam bộ tỷ lệ này là 109,9/100; Đồng bằng sông Cửu Long là 109,9/100; cá biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng mức chênh lệch giới cao nhất là 115,5 nam/100 nữ. Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, tuy tỷ lệ chênh lệch giới tại Việt Nam vẫn còn thấp hơn so với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ nhưng tỷ lệ tăng lại nhanh nhất, đặc biệt trong 5 năm vừa qua. Theo dự báo, nếu Việt Nam không có biện pháp can thiệp thì tỷ số này sẽ tăng lên con số 115 vào năm 2015. Các chuyên gia cho rằng, để hạn chế mất cân bằng giới tính, việc “khai thông” tư tưởng, để người dân không còn tâm lý trọng nam khinh nữ là rất quan trọng. Nhưng để làm được vấn đề này, không chỉ ngày một ngày hai mà cần cả quá trình lâu dài. Theo Hồng Hải ( DT)