Vietnam Airlines lên tiếng về đồng phục, logo mới

Thay logo cho nổi bật Ông Lê Trường Giang, người phát ngôn của VNA, cho biết VNA cũng vừa thông báo làm mới logo của hãng trong năm nay. Kể từ tháng 10-2002, logo hãng sử dụng biểu tượng hoa sen cách điệu, nền xanh, chữ trắng. Hiện nay logo của Vietnam Airlines vẫn mang hình hoa sen cách điệu màu vàng nhưng nền trắng, chữ xanh. Theo đánh giá của hãng, khoảng thời gian hơn 10 năm là đủ dài để làm mới hệ thống nhận diện. VNA sẽ thay đổi logo mới nhằm chỉnh sửa sự bất hợp lý về tỉ lệ, kích thước chữ và hình bông sen vàng. Trong một số trường hợp, do tỉ lệ hoa sen với chữ “Vietnam Airlines” chưa hợp lý, chữ dài, phông chữ mảnh nên logo không nổi bật. Do đó hãng quyết định làm mới logo với một số thay đổi nhỏ về phông chữ, tỉ lệ so sánh với hoa sen. Quyết định sửa logo được đưa ra trong bối cảnh hãng triển khai kế hoạch nâng cấp thành hãng hàng không bốn sao ngay trong năm 2015, cũng như lịch trình nhận loạt máy bay thế hệ mới Airbus A350 và Boeing 787 trong vài tháng tới. Quá trình thay đổi logo của VNA từ trước đến nay. Áo dài Việt Nam cách tân như thế là quá đẹp. Ai cũng thích chiếc cổ cao tôn vẻ thanh thoát của vẻ đẹp phụ nữ Việt ở chiếc áo dài màu đỏ bordeau nhưng ít ai biết nỗi khổ của các tiếp viên, họ chỉ cần cử động mạnh một chút là những chiếc khuy bấm có thể bị bật tung. Chiếc cổ áo mới khắc phục được nhược điểm đó nhưng vẫn không làm mất đi vẻ gợi cảm kín đáo của phụ nữ Việt, đồng thời còn khéo léo mang hình chữ V - Việt Nam. Đối với đồng phục tiếp viên hàng không thì không chỉ tạo hình ảnh đẹp cho hãng, tôn vẻ đẹp tiếp viên mà yếu tố quan trọng là tạo thuận lợi trong quá trình phục vụ hành khách. Đây là tiến trình xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Vietnam Airlines đã được bắt đầu và theo đuổi từ cả chục năm trước, nay mới là thời điểm để bung ra. Nhà báo VŨ MẠNH CƯỜNG,

Phó Tổng Biên tập báo Gia đình và Xã hội