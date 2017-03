VietnamWorks công bố dữ liệu khách hàng an toàn

Theo đó, ông Gaku Echizenya, Giám đốc điều hành của VietnamWorks, đã gửi thông điệp trấn an đến người dùng website.

Ông Gaku Echizenya chia sẻ cũng như hầu hết các công ty kinh doanh về dịch vụ trực tuyến, từ lúc thành lập 14 năm trước, VietnamWorks hằng ngày đều đối mặt với những mối nguy hiểm đến từ các cuộc tấn công an ninh mạng.

"Tuy nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng luôn luôn an toàn và hệ thống của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công an ninh mạng" - ông nói.



Có cá nhân truy cập bất hợp pháp vào trang web đăng ký tham gia hội thảo của nhà tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks.

Ông Gaku Echizenya thông tin hôm qua 2-11, đã có cá nhân cố gắng truy cập một cách bất hợp pháp vào trang web đăng ký tham gia hội thảo. Đây là một trang web độc lập hoàn toàn với hệ thống chính của VietnamWorks.

Công ty đã nhận diện tài khoản email đằng sau nỗ lực xâm nhập trang đăng ký tham gia hội thảo và sẽ thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết đối với cá nhân này.

Trước sự cố nói trên, ông Gaku Echizenya trấn an: “Chúng tôi muốn khẳng định lại lần nữa rằng toàn bộ những dữ liệu người tìm việc, nhà tuyển dụng và các cá nhân liên quan trên VietnamWorks đều được đảm bảo an toàn. Chúng tôi đã tăng cường các biện pháp an ninh mạng để đảm bảo chắc chắn hơn nữa những nỗ lực xâm nhập dữ liệu trong tương lai sẽ bị ngăn chặn".

Với hơn 5 triệu lượt truy cập mỗi tháng, VietnamWorks là trang web việc làm hàng đầu và lâu đời nhất tại Việt Nam, giới thiệu những công việc mới cho 3 triệu người tìm việc có tài khoản trên VietnamWorks.com và cung cấp các giải pháp tuyển dụng cho hơn 13.000 công ty.

Cơ sở dữ liệu khổng lồ của VietnamWorks về người tìm việc có kinh nghiệm và các nhà tuyển dụng uy tín là một tài sản vô giá của công ty trong thị trường tuyển dụng cạnh tranh tại Việt Nam.