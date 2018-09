Vincom rộn ràng tuần lễ đón trung thu đoàn viên

Lần đầu tiên, “Xứ sở hạnh phúc” sẽ được tái hiện tại Vincom, mang tới không gian cổ tích huyền diệu cùng hàng loạt các hoạt động đón Trung thu đặc sắc.



Suốt hai tuần lễ hội, Vincom lộng lẫy trong không gian cổ tích huyền diệu mô phỏng từ cuốn truyện tranh đầy ý nghĩa: “Hành trình tìm lại mặt trăng của Tít và Mít” ở Xứ Sở Hạnh Phúc (*).

Tại Vincom Mega Mall Royal City, Dãy Núi Bạc trùng điệp cùng linh vật Rồng Xanh khổng lồ có chiều dài lên tới gần 30m uốn lượn như đang bay lên giữa ngàn mây, phía dưới là mặt nước được tạo hình lấp lánh như gương cùng những bông hoa sen khổng lồ và ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn lồng sẽ là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.

Khu trang trí hoành tráng mô phỏng lại hình ảnh rồng bay giữa ngàn mây tại Royal City (Option 1 – Ban ngày)



Khu trang trí hoành tráng mô phỏng lại hình ảnh rồng bay giữa ngàn mây tại Royal City (Option 2 – Ban đêm)



Trong khi đó, đến với Vincom Mega Mall Times City, các gia đình hẳn sẽ phải trầm trồ với Rùa thần khổng lồ cao tới 8m, đường kính lên tới gần 12m, được lắp đặt hơn 20.000 chiếc đèn LED sắc màu. Đặc biệt, không gian huyền bí và lung linh của Đại Dương Xanh Thẳm cũng được các nghệ nhân đặc tả bởi hơn 100 chiếc đèn lồng tạo hình thành các sinh vật biển như bạch tuộc, sứa, cá, ốc, sao biển, rong rêu khổng lồ… Buổi tối, Rùa thần khổng lồ phát sáng ấn tượng, kết hợp với màn biểu diễn nhạc nước rực rỡ màu sắc sẽ tạo nên một không gian tuyệt vời có 1-0-2 ở Việt Nam.

Màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc buổi tối của Rùa thần khổng lồ tạo nên không gian ấn tượng



Các TTTM Vincom được trang trí rực rỡ, thu hút nhiều gia đình và các em nhỏ



Khu Rừng Sắc Màu được đặt tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP HCM) sẽ mang lại không gian ánh sáng rực rỡ trên những ngọn cây cùng với linh vật Hoàng Lân cao tới 5m được chế tác vô cùng tinh xảo. Còn tại “điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam” Vincom Center Landmark 81, các em nhỏ sẽ được lạc vào vùng đất của Ốc Đảo Thời Gian với mô hình Chim Phượng Hoàng dát vàng thật trong tư thế vút bay giữa ánh sáng lung linh huyền ảo của hoa cúc và đèn lồng.

Vincom toàn quốc lung linh trong ánh đèn lồng rực rỡ



Tất cả các TTTM Vincom khác trên toàn hệ thống cũng đều được trang trí lung linh bởi hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ cùng sự xuất hiện của những nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích Vincom như Tít, Mít, Gấu Nâu, Voi Hồng cùng bốn nàng công chúa của Xứ Sở Hạnh Phúc.

Câu chuyện cổ tích hiện đại của Vincom được các em nhỏ đặc biệt yêu thích



Không chỉ rực rỡ trong không gian lễ hội, đến với các Vincom trong các ngày cuối tuần, các bé sẽ được hòa cùng chuỗi hoạt động đặc biệt hấp dẫn như: thử sức cùng chuỗi trò chơi phiêu lưu kết hợp giáo dục “Hiệp sĩ mặt trăng”; hòa mình vào đoàn “Diễu hành rước đèn” đến từ tiNiWorld; thử sức “Làm đèn lồng trung thu” tại KizCiti; ngắm nhìn “Nghệ nhân làm tò he” tại World Game hay tham gia Lớp học làm bánh Trung thu tại Meizan, Samovar…

Đặc biệt, với mong muốn trở thành địa chỉ gắn kết với các em nhỏ và cộng đồng cư dân, cuộc thi nghệ thuật “Tài năng nhí: Tỏa sáng đêm rằm” dành cho các bé yêu thích âm nhạc, múa hát, ảo thuật… được tổ chức tại các Vincom Mega Mall, Vincom Plaza sẽ không chỉ là một cuộc thi tài mà còn là không gian để các bé thỏa sức vui chơi và các gia đình có cơ hội giao lưu, gắn kết tình cảm thân thiết. Trong đêm Rằm 14 (tức ngày Chủ nhật, 23-09), Vũ hội Ánh trăng sẽ được tổ chức dành cho tất cả các em thiếu nhi đến với “Xứ Sở Hạnh Phúc” Vincom. Hàng triệu em nhỏ trên khắp cả nước sẽ cùng nhau “phá cỗ trông trăng” với các chương trình ca nhạc đặc biệt, cùng tham gia nghi thức rước đèn trung thu và chiêm ngưỡng những màn múa lân sôi động tại tất cả 60 TTTM. Riêng tại Vincom Center Landmark 81, các bạn nhỏ sẽ được mãn nhãn với công nghệ mapping ánh sáng 360 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, cùng trải nghiệm tương tác được trình chiếu trực tiếp trên màn hình cong 180 độ.

Nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, lý thú dành cho các bé tại Vincom trong dịp Trung thu



Trong hành trình đoàn viên mùa Trung thu tại Vincom, các gia đình có thể mua nghìn phần quà hấp dẫn cho các em nhỏ với giá đặc biệt ưu đãi lên tới 50% từ tiNi Store, Bibomart, MyKingdom, Tân Phú, Mama Bebe, Hikosenkara... Mâm cỗ Trung thu mỗi gia đình sẽ trở nên đẹp và ý nghĩa nhất với các em nhỏ khi được bố mẹ đưa đi mua sắm trong các siêu thị VinMart, nơi đó có đầy đủ hàng trăm loại hoa quả, bánh kẹo, đồ trang trí trung thu vừa đẹp về mẫu mã mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm. Chuỗi siêu thị tiêu dùng VinMart dịp này cũng ra mắt sản phẩm Bánh trung thu VinMart Cook được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không có chất tạo màu, đảm bảo các tiêu chí khắt khe về an toàn thực phẩm với 4 hương vị bánh nướng thơm ngon và tinh tế: trà xanh đậu đỏ trứng muối, cà phê nhân đậu xanh, sầu riêng trứng muối và khoai môn trứng muối tinh than tre Nhật Bản. Vincom cũng là nơi hội tụ hương vị bánh trung thu truyền thống đến từ các thương hiệu nổi tiếng như: Thu Hương, Madame Hương, Long Đình, Maison; bánh trung thu kem lạnh của Baskin Robbins và Dairy Queen; hương vị bánh mochi Nhật Bản từ Mochi Sweets, bánh nướng thập cẩm trái cây và hạt hay bánh cà phê kem phô mai từ Tous Lé Jour cùng các sản phẩm bánh trung thu độc đáo từ các thương hiệu cà phê/bánh quen thuộc dành cho giới trẻ như Starbucks, RuNam, BreadTalk, Fresh Garden, Cộng Cà Phê.

Vincom là điểm đến hấp dẫn dịp Trung thu dành cho khách hàng toàn quốc



Tết Trung thu luôn là khoảng thời gian ý nghĩa và ấm áp cho mọi thành viên trong mỗi gia đình Việt Nam. Với việc tổ chức lễ hội “Hành trình đoàn viên – Đêm trăng hạnh phúc”, Vincom mong muốn được góp phần kết nối, lan tỏa tình yêu thương của hàng triệu gia đình Việt Nam, để các em nhỏ thực sự có được một tuổi thơ yên vui, đầm ấm và hạnh phúc.

Thông tin chi tiết về các hoạt động lễ hội được cập nhật tại: www.facebook.com/vincom.com.vn