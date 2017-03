Vĩnh Phúc: Khởi tố bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên

Ngày 28-12, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Ngọc Quyền (52 tuổi, bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong thời gian làm chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Quyền đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới làm giả chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hòa trong việc phê duyệt dự án cấp 25,5 ha đất nông nghiệp tại phường Đồng Tâm làm trang trại nhưng sau đó lại biến thành dự án bất động sản. Việc làm này đã tạo điều kiện cho một số đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại phường Đồng Tâm, không có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp chia chác, chiếm đoạt để kinh doanh bất động sản.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng đã khởi tố năm bị can là cán bộ, công chức của tỉnh Vĩnh Phúc. Bao gồm: ông Lại Hữu Lân (61 tuổi, nguyên bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên), Nguyễn Xuân Liễn (49 tuổi, phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo), Nguyễn Xuân Trường (nguyên chủ tịch UBND phường Đồng Tâm) và Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Văn Chức (trưởng phòng, chuyên viên của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vĩnh Yên). Các bị can trên đều bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó bị can Lân, Liễn được tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, những người này với vai trò đồng phạm giúp sức đã tạo điều kiện cho một số công ty, cá nhân hoàn thành việc chiếm đoạt 25,5 ha đất dự án trên bằng các tờ trình, quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Xuân Liễn trong thời gian công tác tại Văn phòng UBND tỉnh còn có hành vi cắt, dán, phôtô chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hòa từ một văn bản khác vào Quyết định số 3101 ngày 23-11-2006. Quyết định này có nội dung là phê duyệt đồng ý thu hồi và giao 25,5 ha đất nông nghiệp giao cho UBND phường Đồng Tâm lập dự án trang trại theo đề nghị của UBND TP Vĩnh Yên. Sau đó, bị can Liễn đã đóng dấu UBND tỉnh và chức danh phó chủ tịch của ông Nguyễn Văn Hòa để ban hành quyết định trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.

THANH TÚ