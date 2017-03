VKSND Tối cao điều tra vụ thư ký tòa nhận tiền

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 8-5, TAND huyện Đồng Phú xét xử vụ ông Tống Văn Đoàn (ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) kiện đòi ông C. trả nợ 160 triệu đồng nhưng sau đó hoãn xử. Sau đó, ông Việt đòi ông Đoàn phải chi 15 triệu đồng mới xử tiếp. Trưa 22-5, khi ông Việt vừa nhận 15 triệu đồng của ông Đoàn thì bị lực lượng CSĐT bắt quả tang. Ông Việt làm thư ký tòa án huyện Đồng Phú hơn một năm nay. Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ông Việt bốn tháng.

NGUYỄN ĐỨC