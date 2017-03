VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo vụ phạm nhân có thai

VKSND Tối cao yêu cầu ngành chức năng liên quan kiểm tra vụ việc, báo cáo lãnh đạo VKSND Tối cao phụ trách và Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Vụ 4). Đồng thời, gửi báo cáo vụ việc trên về Văn phòng VKSND Tối cao để theo dõi.

Như chúng tôi đã phản ánh: Cuối tháng 7-2012, phạm nhân Kiều đang thụ án tại Trại giam An Phước, Bộ Công an sinh một bé gái tại BV. Sau đó, Bộ Công an đã bước đầu kỷ luật không tăng lương, phong cấp các cán bộ liên quan, chuyển công tác để chờ xử lý. Lãnh đạo Tổng cục 8 cũng đề nghị tạo điều kiện để phạm nhân Kiều tiếp tục thi hành án tại trại giam mà không phải tạm đình chỉ thi hành án…

NGUYỄN ĐỨC