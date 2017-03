VN bàn giao ngư dân Philippines bị nạn trên biển

Phát biểu tại buổi bàn giao, Tham tán Đại sứ Quán Philippines tại Việt Nam Jose Arcel Donato cảm ơn sự cưu mang, giúp đỡ tận tình của Việt Nam trong việc cứu sống và tổ chức nơi ăn nghỉ chu đáo cho ngư dân Philipppin gặp nạn.



Ngư dân Bochito Lagdamin rất xúc động trước khi chia tay với cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng 248 và cho biết ông không bao giờ quên sự giúp đỡ đầy nghĩa tình, chu đáo của bộ đội Việt Nam trong những ngày ở tại đồn Biên phòng 248.



Ngay sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao, ngư dân Bochito Lagdamin đã cùng Tham tán Đại sứ quán Philippines rời khỏi đồn Biên phòng 248 và ngày 28/8 sẽ rời Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh để ngày 31/8 rời Việt Nam về nước.



Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 10/7/2011, tàu ĐNa 90258 gồm 38 lao động do ông Phạm Phú Thành, trú tại tổ 4 Bình Tân, Bình Minh, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt cá tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam đã cứu được một ngư dân người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.



Do ngư dân đó không nói được tiếng Anh mà chỉ nói tiếng Philippines nên Thuyền trưởng đã thông báo về Đà Nẵng Radio và Saigon Radio để báo cáo sơ bộ vụ việc. Vì là tàu đánh cá xa bờ nên tàu đã tạo điều kiện cho ngư dân này ở lại tàu trong thời gian chờ tàu vào đất liền.



Ngày 12/8, tàu ĐNa 90258 cập cảng và đưa ngư dân này vào Đồn Biên phòng 248 an toàn. Qua phiên dịch được biết, ngư dân tên là Bochito Lagdamin, sinh ngày 25/3/1968, cư trú tại Negros island, Philippines có vợ và 2 con.



Lúc tàu ĐNa 90258 cứu vớt, ngư dân này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Đồn Biên phòng 248 đã tiếp nhận và bố trí ăn ngủ, áo quần... tại đơn vị cho ngư dân này đến ngày 27/8./.

Theo Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)