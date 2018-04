Vợ bỏ theo 'Đức Chúa Trời Mẹ', chồng đi tìm bị dọa chặt chân

Đó là trường hợp anh Nguyễn Văn Ch. (34 tuổi, ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang lo lắng cho vợ và ba con (hai bé sinh đôi sáu tuổi, một bé út ba tuổi).

Sau thời gian vợ bỏ nhà đi theo “Đức Chúa Trời Mẹ”, chiều 24-4, anh Ch. cùng một số người lặn lội đi tìm vợ là chị NTH (31 tuổi) để đưa về với ba đứa con thơ.



Anh Nguyễn Văn Ch. (34 tuổi) cùng ba con đang mong vợ sớm thức tỉnh trở về với gia đình. Ảnh: Đ.LAM

Anh Ch. đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị H. (ở huyện Thạch Hà) để tìm vợ. Tại đây, chị H. không ra gặp chồng, ngược lại, xuất hiện một nhóm người ngăn cản anh Ch. tìm vợ. Có hai đối tượng còn đe dọa ném đá anh Ch. Do vậy, phía anh Ch. và nhóm người kia đã cãi nhau, rất đông người kéo đến theo dõi.



Trước tình hình trên, Công an huyện Thạch Hà cùng chính quyền xã Thạch Liên mời các bên về làm việc, lập biên bản và cam kết giữ ổn định tình hình.



Theo anh Ch., đầu năm 2017, vợ anh gặp Nguyễn Thị H. Từ đó, H. đã rủ rê vợ anh đi theo tổ chức “Đức Chúa Trời Mẹ”.

“Vợ tôi từ một người vợ hiền, chăm lo cho con cái, gia đình rồi bị rủ rê đi theo thứ “tà đạo” nào đó và về rủ chồng học thêm “Kinh thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Mấy tháng nay, cô ấy thay đổi hoàn toàn, đòi bán nhà, bán xe, chuẩn bị cho ngày tận thế. Ai khuyên bảo cũng không nghe, bỏ bê ba đứa con và rủ rê, lôi kéo người trong gia đình gia nhập “đạo”" - anh Ch. cho biết.

Lôi kéo chồng không được, vợ anh Ch. còn về lôi kéo cả cha ruột gia nhập "Hội thánh Đức Chúa Trời". Người cha không đồng ý cũng bị con gái từ mặt. Sau nhiều lần anh Ch. và gia đình khuyên nhủ vợ anh trở về với gia đình rồi lại bị nhóm người đến rủ rê bỏ đi. Lần vợ anh Ch. bỏ đi tiếp theo (lần thứ ba) là ngày 25-3 tới nay, chưa trở về và không ai có cách nào liên lạc được. Anh Ch. đi tìm vợ, từng bị nhóm của H. dọa "nếu đi tìm vợ là tao chặt gót chân".

Ngày 25-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảnh báo người dân cảnh giác với cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời” (hay còn gọi là Đức Chúa Trời Mẹ).



Tài liệu các đối tượng sử dụng để tuyên truyền về “Đức Chúa Trời Mẹ” bị cơ quan chức năng thu giữ ngày 6-1 tại huyện Thạch Hà. (Ảnh do Công an Hà Tĩnh cung cấp)



Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, “Hội thánh Đức Chúa Trời” xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Tĩnh từ tháng 5-2016, bắt nguồn từ một nhóm người do Thiều Văn Hoan (32 tuổi, quê xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm trưởng nhóm. Họ vào Hà Tĩnh thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau, với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, kinh doanh… để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời”.



Sáng 26-4, ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: “Anh Hoan vừa cưới vợ và đi hoạt động lôi kéo ở các địa phương khác chứ ít về nhà và lôi kéo người dân trên địa bàn xã bởi họ đều cảnh giác và không đi theo. Bố anh Hoan cũng đã từ mặt con vì nói mãi con không nghe, không trở về mà vẫn đi theo nhóm người xấu đó”.