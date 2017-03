Vợ chồng bị chém khi đang ngủ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hưng - tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh điều tra vụ 2 vợ chồng già bị côn đồ vào nhà chém trọng thương khi còn đang ngủ.

Trước đó, rạng sáng 14-2, ông Đặng Văn Thới (SN 1950, ở ấp Đường Xe, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Gẩm (SN 1951) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động lạ. Đang lồm cồm ngồi dậy, ông bà bất ngờ bị ai đó vung dao chém nhiều nhát vào người.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Đặng Văn Rô Be (SN 1980) cùng vợ là chị Lê Thị Hiền chạy đến. Anh Be cầm dao tấn công hung thủ trong khi vợ bật đèn. Khi đèn sáng, hung thủ chạy thoát. Ngay sau đó, vợ chồng ông Thới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Hưng.

Đến 7 giờ 20 phút cùng ngày, qua truy xét, Công an huyện Tân Hưng phát hiện nghi phạm gây án đang bị thương nặng, nằm cách nhà vợ chồng ông Thới 700 m nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Đối tượng này khai tên Tô Văn Xem (SN 1982, ngụ xã Thới A, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre).

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ động cơ gây án của Xem. Theo Y. Thanh (NLĐO)