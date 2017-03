Vô cớ bị công an bắt giam, đánh đập

Theo tố cáo của anh Huỳnh Sử Nguyên, tạm trú phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP.HCM), anh vô cớ bị công an bắt giam, đánh bầm người.

Theo anh Nguyên, sáng 10-5, anh nhận điện thoại của một giáo viên dạy lái xe tại Trường Trung học Cảnh sát nên anh chạy ngay sang nhà người này. Đến nơi, anh bị công an khống chế, còng tay đưa anh về phòng trọ lấy giấy tờ tùy thân rồi chở thẳng về công an quận. “Khi đưa tôi về trụ sở Công an quận Thủ Đức, điều tra viên tên S. đẩy ngay tôi vào phòng và dùng cây gậy cao su quất tới tấp vào hai bên đầu gối, vào lưng tôi. Dùng tay đánh vào gáy làm tôi gục xuống, không biết gì. Vừa tỉnh dậy, điều tra viên S. còng tay tôi vào cột ở giữa nhà và tiếp tục đánh, sau đó mới lấy lời khai của tôi. Người này cho rằng tôi bắt cóc con gái của thầy giáo dạy lái xe và tống tiền ông ấy 20 triệu đồng. Biết sự việc, tôi đã giải thích với công an là con gái người thầy giáo yêu người bạn chung phòng của tôi, tôi không biết gì về việc cô này bị bắt cóc hay mất tích nhưng vẫn không được thả ra” - anh Nguyên nói.

Những vết bầm trên đầu gối mà anh Nguyên cho là do công an đánh. (Ảnh do người nhà anh Nguyên cung cấp)

Theo anh Nguyên, do bị đánh nên đêm đó anh mê man. Đến sáng hôm sau, cán bộ S. lấy lời khai và đòi đánh tiếp nhưng có một công an khác can, bảo đừng đánh nữa, cán bộ S. mới thôi. “Sau đó người bạn chung phòng của tôi đi cùng con gái thầy giáo dạy lái xe đến, báo với công an là hai người yêu nhau nhưng gia đình ngăn cản nên cô ấy tự nguyện đi với bạn của tôi chứ không có chuyện bắt cóc, tống tiền. Chiều hôm đó tôi được thả ra”.

Làm việc với chúng tôi, điều tra viên S. cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn trình báo con gái bị bắt cóc và đòi tống tiền, công an tìm hiểu, thấy có ba cuộc gọi từ số máy của Nguyên đến người thầy giáo dạy lái xe nên đưa Nguyên vào diện tình nghi và tiến hành bắt giữ. Về những vết bầm dập trên người anh Nguyên, điều tra viên S. nói: “Lúc đó anh Nguyên bị say xỉn nên bị còng và trấn áp chứ không hề có chuyện đánh người. Bản thân các vết thương trên người anh Nguyên chúng tôi không rõ”.

Thiếu tá Lê Văn Nhiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức, nói: Chúng tôi đang làm rõ thông tin anh Nguyên tố cáo bị công an đánh.

Theo anh Nguyên, người giáo viên muốn nhờ công an bắt anh để biết nơi con gái ông ấy trốn nên bày trò tố cáo là anh bắt cóc, tống tiền ông ấy.

HÀN GIANG