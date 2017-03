Vô cớ dùng tuýp sắt đánh người

Theo đơn tố cáo và tường trình của gia đình anh Lê Vinh Tiến (xã Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre), khoảng 20 giờ 30 ngày 24-6, Tiến đang chạy xe trên tỉnh lộ 884 từ xã Tiên Thủy về nhà thì bị một thanh niên đi trên xe Nouvo cắt đầu xe, ép xe anh vào lề rồi bỏ đi. Cùng đi với hai người này còn có hai người khác cũng chở nhau trên xe Nouvo. Thấy lạ Tiến rồ xe đuổi theo, đến đoạn ngã ba Phú Long, Tiến chặn chiếc xe trên hỏi cho rõ. Bất thình lình Tiến bị hai thanh niên khác đón sẵn ở đó dùng tuýp sắt dài khoảng 80 cm đánh liên tục vào đầu anh. Hậu quả: Chiếc mũ bảo hiểm anh đang đội trên đầu bị bể, đỉnh đầu bị thương với vết rách dài gần 10 cm, máu loang ướt cả áo.

Tiến cho biết người trực tiếp cầm tuýp sắt đánh anh tên là Châu. Chưa hết, một thanh niên khác cùng đón đường với Châu còn đấm đá túi bụi vào người Tiến khiến anh đổ sụp trước sự chứng kiến của bốn người đi trên hai chiếc xe Nouvo chặn xe ban đầu. Đánh xong, cả bọn nổ máy xe bỏ đi.

Nạn nhân Lê Vinh Tiến với chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ và vết thương trên đỉnh đầu. Ảnh: T.PHÚC

Sau cơn choáng, Tiến gượng đứng dậy gọi điện thoại cho bạn đến cứu giúp. Họ đến gõ cửa nhà ông chủ tịch, đề nghị mẹ của Châu đưa tiền để đưa Tiến đi cấp cứu. Thay vì đưa Tiến đi cấp cứu, gia đình Châu lại điện thoại báo công an xã đến xử lý. Lập tức công an xã kéo đến mời Tiến và các bạn anh về trụ sở làm việc.

Mặc cho vết thương trên đầu nạn nhân tiếp tục chảy máu, người thân của Tiến khẩn cầu xin được đưa anh đi cấp cứu, ông Tạ Thanh Vũ, Trưởng Công an xã, vẫn đóng cửa phòng tiếp tục tra hỏi Tiến. Gần 1 giờ sau Tiến mới được thả cho đưa đi cấp cứu tại BV Hàm Long.

Kết quả điều trị tại BV ghi nhận vết thương do tuýp sắt đập vỡ mũ bảo hiểm xiên xuống đỉnh đầu khiến Tiến phải khâu chín mũi, vết thương phía mang tai trái phải khâu ba mũi cùng nhiều vết bầm, trầy sau lưng… Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Hoàng Bá, ba của Châu, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, thẳng thắn nhìn nhận toàn bộ sai trái thuộc về con trai mình. Ông hứa sẽ sớm tìm đến gia đình nạn nhân hoàn trả tiền thuốc men và hỗ trợ thêm để bồi dưỡng sức khỏe cho Tiến. Đồng thời, ông Bá xác định việc ông Tạ Thanh Vũ, Trưởng Công an xã, đã cầm giữ nạn nhân để xét hỏi mà không đưa người bị nạn đi cấp cứu là sai hoàn toàn. “Tôi đã đề nghị phía công an xã rằng con tôi sai thì công an cứ xử phạt, không nên bao che vì nể nang. Nếu nó sai phạm đến mức phải xử lý hình sự thì cũng phải chấp nhận thôi” - ông Bá nói.

