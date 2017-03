Vỡ hụi lớn ở TP Biên Hòa

Đáng chú ý là hầu hết nạn nhân là người già và người buôn bán nhỏ. Trung tá Nguyễn Gia Luận - Trưởng Công an phường Trung Dũng, TP Biên Hòa cho biết: “Công an phường đã lập danh sách ban đầu những hộ bị giật hụi.

Các nạn nhân tố cáo bà Hoa giật hụi. ảnh: Nđ

Theo quy định, công an sẽ hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa dân sự. Khi nào tòa án thông báo vụ việc có tính chất hình sự chuyển hồ sơ sang công an thì công an sẽ điều tra làm rõ”. Theo danh sách do Công an phường Trung Dũng thống kê, có 42 người bị giật hụi với số tiền gần 10 tỉ đồng.

N.ĐỨC