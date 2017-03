Vỡ nợ bạc tỷ vì cho vay mua bán nhà bằng lòng tin

Ngày 26/10, nhiều người đã bao vây căn nhà của bà Nguyễn Kim Lan trên đường 43, phường Tân Quy, quận 7, TP HCM, để đòi nợ. Các chủ nợ vừa khóc vừa đập cửa yêu cầu chủ nhà trả tiền trong khi cửa đóng kín. Vụ việc làm ầm ĩ cả khu phố khiến công an phường Tân Quy phải can thiệp.

Ngày 27/10, bà Đinh Thị Hà ngụ phường Tân Quy, mếu máo kể với PV: "Tôi biết bà Lan hơn 20 năm, tin nhau lắm nên khi bà ấy vay tiền tôi chỉ viết giấy tay. Vừa rồi toàn bộ giấy nợ bản gốc của tôi bị bà Lan lấy hết. Tôi đã kêu cứu và tố cáo lên công an".

Bà Hà thuật lại, được bà Lan khoe đang hùn vốn làm ăn trong một dự án bất động sản của Công ty Hoàng Quốc ở Đà Nẵng vốn đầu tư 330 tỷ đồng (có hóa đơn góp vốn do bà Lan đứng tên), nhưng bà Lan thiếu tiền. Cả tin, bà Hà không ngại cho bạn vay mượn nợ, thậm chí thế chấp căn nhà gần một tỷ đồng rồi cho bà Lan vay vốn xoay sở làm ăn.

Người phụ nữ này nhẩm tính, tổng số tiền đã cho bà Lan vay mượn lên đến 1,5 tỷ đồng nhưng hiện chỉ còn những giấy giao dịch viết tay bản photo. "Vì tình bạn hơn 20 năm tôi nghĩ bà Lan không nỡ gạt tôi. Ai ngờ...", bà Hà nức nở khóc.

Cho vay, mua bán nhà đất bằng lòng tin,

những chủ nợ đi đòi tiền trước căn biệt thự của bà Nguyễn Kim Lan

mà nước mắt lưng tròng. Ảnh: Vũ Lê.

Theo trình bày của bà Vũ Thị Tuyến, ngụ phường Tân Thuận Đông, ngày 25 và 26/3/2009, bà Lan giới thiệu và ký hợp đồng bán cho bà Tuyến 3 căn nhà. Một căn ở quận 7 do con trai bà Lan là Nguyễn Minh Thông đứng tên. Hai căn ở quận Bình Thạnh do con gái bà Lan là Nguyễn Thị Kim Phước đứng tên. Tổng giá trị 3 căn nhà này là 7,5 tỷ đồng.

Ngay khi ký hợp đồng, bà Tuyến đã đặt cọc cho bà Lan 6,6 tỷ đồng, hẹn đến ngày 25 và 26/3 sẽ ra phòng công chứng làm thủ tục sang tên. Tuy đặt cọc đến gần 90% giá trị hợp đồng nhưng bà Lan hẹn đến một năm sau mới bàn giao giấy hồng và sang tên. “Tháng 11/2009 tôi phát hiện gia đình bà Lan đã đem bán 3 căn nhà trên cho người khác thì đã muộn, đòi tiền cũng không kịp”, bà Tuyến nói.

Không chỉ bán khống cho bà Tuyến 3 căn nhà, bà Lan còn vay thêm 6,75 tỷ đồng, với lãi suất 5% mỗi tháng. Tuy nhiên, đến ngày 21/11/2009, bà Lan “lật bài ngửa” với bà Tuyến là không thể trả nợ.



Tự giới thiệu chuyên làm công tác giải ngân, quen biết nhiều ngân hàng, kinh doanh bất động sản, bà Lan khuyên nhiều chủ nhà đưa sổ đỏ cho bà làm khống dự án để vay tiền. Sau đó bà Lan sẽ vay lại với lãi suất đến 5% mỗi tháng.



Bà Lan thuyết phục được bà Vũ Thúy Hải, ngụ quận 7, thế chấp ba căn nhà, vay 2,615 tỷ đồng đưa cho bà vay. Đến tháng 7/2009, bà Lan xù trả lãi, khiến bà Hải phải đi vay nợ để trả lãi ngân hàng và đang rao bán hai căn nhà để trả nợ gốc cho ngân hàng.



Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, cũng ngụ quận 7, được bà Lan khuyên đem hai căn nhà thế chấp ngân hàng vay một tỷ đồng và vay thêm bên ngoài cho bà Lan vay tổng cộng 2,6 tỷ đồng, 10 lượng vàng. Thế nhưng, những chủ nợ này đều rơi vào chung tình cảnh, tiền đội nón ra đi mà không tài nào đòi được.



Hầu như ai nấy đều tin tưởng bà Lan chuyên cho vay, mua bán nhà đất là “đại gia” bất động sản nên không yêu cầu bà thế chấp giấy tờ có giá trị. Khi sự việc chưa vỡ lỡ, bà Lan thường xuyên đưa các chủ nợ đi thăm công ty, khoe nhà cửa rình rang, tổ chức tiệc tùng, du lịch, đi cúng chùa. Vì cả tin, các chủ nợ đã “tình nguyện” đưa sổ đỏ nhà mình cho bà Lan đem đi thế chấp ngân hàng rồi tiếp tục cho bà Lan vay số tiền đó.

Theo ghi nhận sơ bộ của PV, tổng số tiền mọi người cho bà Lan vay, mua bán, giao dịch nhà đất với bà Lan nhưng chưa thu hồi được vốn lên đến hàng chục tỷ đồng. Những người bị dính trong vụ việc này cho hay, họ làm đơn thưa từ ngày 26/3 nhưng đến nay bà Lan thỉnh thoảng vẫn nhắn tin thách thức chủ nợ đi thưa kiện.

Về phía bà Lan, ngày 26/10, theo chân các chủ nợ, PV đã tìm đến nhà bà nhưng bà Lan đóng cửa không ra ngoài tiếp ai. Từ ngày 26 đến 27/10, nhiều chủ nợ cho hay tìm và gọi điện cũng không gặp được bà Lan.



Theo công an phường Tân Quy, vụ vỡ nợ này có số đơn tố cáo tính đến nay đã gần 30 người và vẫn chưa dừng. Số tiền người dân tố cáo bị lừa là rất lớn nhưng hiện chưa thống kê được. Vụ việc đã được chuyển đến công an quận 7 kết hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP HCM để điều tra làm rõ.

Theo Vũ Lê (VNE)



*Tên các nạn nhân đã được thay đổi.