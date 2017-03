Vỡ nợ: Góc khuất đáng báo động ở làng quê

Hơn hai tháng kể từ khi đối tượng Trần Thị Phúc và Trần Thị Hường bỏ trốn, những người dân ở vùng quê biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà vẫn chưa hết bàng hoàng. Đã có 33 trường hợp đứng đơn tố cáo hai đối tượng trên chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỉ đồng.



Sau hàng chục năm làm nghề nướng cá thuê, hai chị em chị Trần Thị Lưu và Trần Thị Thanh gom góp được 150 triệu đồng cùng 2 cây vàng đều cho đối tượng Phúc vay. Giờ đây, hai người đàn bà neo đơn này gần như suy sụp. Một nạn nhân khác là Nguyễn Thị Liên vốn là người có quan hệ họ hàng, đã cho đối tượng vay 40 triệu đồng và 600 USD...



Không chỉ ở Thạch Kim, từ mấy tháng nay tại các xã Trung Lộc, Khánh Lộc, Phú Lộc thuộc huyện Can Lộc đã lại liên tiếp xuất hiện tình trạng vỡ nợ. Chỉ bằng mảnh giấy viết tay, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Trung Lộc sẵn sàng cho đối tượng Nguyễn Thị Lan vay 30 triệu đồng, đây là số tiền chị cắm sổ đỏ để vay từ ngân hàng. Khi Nguyễn Thị Lan bỏ trốn, chị Hằng mới tá hỏa biết mình và nhiều người khác đã bị lừa.



Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết: “Từ năm 2011 đến nay, Công an huyện đã tiến hành khởi tố 3 vụ án, truy nã các đối tượng về tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mới đây nhất, Công an huyện Lộc Hà cũng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Phúc và Trần Thị Hường.



Những vụ vỡ nợ liên tiếp gần đây tại một số địa phương ở Hà Tĩnh đã phá vỡ sự bình yên vốn có của làng quê, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất. Ngoài thủ đoạn vay nóng để cho vay, còn có tình trạng mượn cớ xây dựng trang trại phát triển kinh tế để huy động vốn vào mục đích khác. Điều này cho thấy những góc khuất đáng báo động trong đời sống nông thôn hiện nay.





