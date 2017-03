Vỡ nợ hàng tỉ đồng vì con bạc casino

Một giám đốc nợ hơn 100 tỉ đồng vì đánh bạc Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang điều tra một vụ vỡ nợ quy mô lớn vừa xảy ra tại phường Tân Thành với số tiền được xác định hơn 100 tỉ đồng. Vụ việc có liên quan đến ông Nguyễn Thành Tín, Giám đốc Công ty TNHH Thành Tín (số 62 Tân Thành, quận Tân Phú). Theo các chủ nợ, nguyên nhân dẫn đến vỡ nợ là do ông Tín mê cờ bạc, cá độ bóng đá và chơi số đề. Trước thời điểm vợ chồng ông Tín đóng cửa công ty bỏ trốn (ngày 9-2-2010), ông Tín từng sang Campuchia đánh bạc và bị người ở casino bắt giữ hai ngày vì không trả nợ do thua bạc. NG.D