Vỡ nợ, một phó chủ tịch HĐND huyện bị tạm giam

(PL)- Tối 12-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho hay cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vương Thị Nhàn, phó chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nhàn là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu, đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016. Như Pháp Luật TP.HCM ngày 15-8 đã phản ánh, bà Nhàn bị người dân tố cáo mượn tiền nhiều người nhưng quá hạn không chịu trả. Thống kê ban đầu cho thấy bà đang nợ các tổ chức tín dụng, cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước và người dân địa phương số tiền gần 6 tỉ đồng. Theo một lãnh đạo Huyện ủy Bến Cầu, Huyện ủy đang chờ kết luận của cơ quan điều tra mới có quyết định xử lý về mặt Đảng, chính quyền và xem xét tư cách đại biểu HĐND đối với bà Nhàn. VĂN NAM