Vỡ thùng xe, đá hoa cương đè một phụ nữ

Theo người dân chứng kiến, xe tải BKS 54N-7863 do Vũ Xuân Hiếu (quê Nam Định) điều khiển đang chạy bất ngờ bị nghiêng sang một bên. Trong thùng xe chứa khối lượng lớn đá hoa cương làm thùng xe không chịu lực đã bung ra. Lúc đó chị Nguyễn Thị Xuân (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đang đi xe đạp đến thì bị hàng chục tấm hoa cương đè lên trọng thương.

Sáng 4-5, trên đường DT741, thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương, xe khách của hãng Mai Linh đã tông gãy trụ điện trung thế. Chiếc xe này do tài xế Đặng Quang Minh (ngụ Đồng Nai) điều khiển chở 40 hành khách. Đi đến đoạn đường trên, do lạc tay lái tài xế Minh để xe lao vào vệ đường, tông gãy trụ điện trung thế và làm sập 30 m tường rào nhà dân. Hậu quả, phụ xe bị thương nhẹ. Vụ tai nạn làm huyện Phú Giáo mất điện trên diện rộng, gây thiệt hại cho ngành điện hơn 20 triệu đồng.

Cùng ngày, trên cầu vượt Bình Phước 1, quốc lộ 1A, quận Thủ Đức, TP.HCM, xe bồn chở khí gas do tài xế Bạch Đình Dũng (quê Nghệ An) điều khiển khi đang lên dốc cầu đã lao thẳng vào dải phân cách bằng bê tông. Tại hiện trường, gần 10 m dải phân cách bị cày nát, gầm xe bồn hư hỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng nên không có thương vong.

XUÂN NGỌC - D.THANH - PX