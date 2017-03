Vợ thuyền trưởng canô bị chìm lên tiếng

Việt Séc đã làm một việc hết sức liều mạng” Chiều 7-8, Đại tá Trương Văn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã tiếp xúc chính thức với báo chí. Ông Tài thẳng thắn nhận xét: “Đây là một việc làm hết sức liều mạng của Công ty Việt Séc. Họ không biết về biển, am hiểu luồng lạch và địa hình mà lại dám lấy canô chạy, mạnh ai nấy chạy, không có tổ chức chiếc chạy trước, chiếc chạy sau và không có phương án đảm bảo an toàn. Họ cũng không trình báo với bất kỳ cơ quan chức năng hay trạm kiểm soát của biên phòng theo quy định”. Cũng theo ông Tài, canô H29-BP chưa đảm bảo kỹ thuật nên được gửi lại cho Công ty Việt Séc yêu cầu bổ sung các tay cầm trên thành canô để buộc phao cứu sinh. Ngoài ra, canô này chỉ được phép chạy trên sông và vùng cửa biển với điều kiện thời tiết êm. Không ai được phép chạy canô trên ra biển trong điều kiện thời tiết xấu như tối 2-8. Ông Tài nhận định nguyên nhân tai nạn có thể do canô hết xăng, dạt vào vùng Cồn Ngựa có nhiều chỗ sâu, cạn rất nguy hiểm nên sóng đánh mạnh, nhiều người hoảng loạn dẫn tới tàu bị nghiêng và lật. Trong thời gian đó cũng có một số cuộc điện thoại gọi về đất liền cấp cứu nhưng không có tọa độ cụ thể nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Phía biên phòng cũng đã huy động hết các phương tiện sẵn có để tham gia cứu nạn. “Tôi thành thật gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Sắp tới, cần xác định rõ đầu mối liên hệ công tác cứu nạn, buộc các tàu thuyền, doanh nghiệp phải biết để trong trường hợp cần thiết gọi báo có hiệu quả. Vụ việc này do phía công an thụ lý, chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ nội dung những báo cáo trên để phục vụ công tác điều tra. Tôi khẳng định những sai phạm không liên quan đến biên phòng”. Lúc đầu chỉ báo tin hết xăng Trong giải trình của mình, Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: Khoảng 19 giờ 30 ngày 2-8, ông Quỳnh (đang nghỉ phép về quê tại Nghệ An) nhận được điện thoại của ông Đảo nói có một canô của công ty đi Cần Giờ trên đường về bị hết nhiên liệu, nhờ tàu của đơn vị chở xăng dầu ra tiếp. Do Công ty Việt Séc là chỗ quen biết nên ông Quỳnh báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và điều tàu BP 13-04-02 đi. Khoảng 15 phút sau, tàu rời cảng mang theo 60 lít xăng và hai hộp nhớt. Cùng đi có ông Tạ Thanh Sơn, người của Công ty Việt Séc. Đến 20 giờ 30, ông Đảo gọi điện thoại nói canô H29-BP bị chìm. Ông Quỳnh đã nói: “Sao canô đang bảo dưỡng sửa chữa lại mang đi chở người?”. Lúc này, ông Đảo thừa nhận sai và mong ông Quỳnh giúp đỡ. Ông Quỳnh yêu cầu ông Đảo phải thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời báo ngay cho tàu BP 13-04-02 chuyển sang cứu nạn.