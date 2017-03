Vòi rồng đen kịt xuất hiện tại Hải Phòng

Một giáo viên của Khoa Văn trường Đại học Hải Phòng cho biết: "Lúc xảy ra lốc xoáy tôi đang trên lớp dạy sinh viên. Bất ngờ nghe tiếng gió mạnh gào rú trên mái nhà, tiếp theo đó là tiếng hô hoán của mọi người. Sau đó tôi chạy ra ngoài mới biết là lốc xoáy. Rất may không có ảnh hưởng gì về người hay tài sản”.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện trong trận lốc xoáy.

Sau khi vòi rồng tan biến, khu vực Kiến An, An Dương và nội thành Hải Phòng có mưa to kèm gió mạnh.