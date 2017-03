“Vòi rồng” hút cát lậu gây chết người

(PL)- Ngày 12-6, ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi, cho biết anh Trần Văn Diệu (trú xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã tử vong dưới đáy sông Lam (đoạn chảy qua xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vào sáng 10-6 do tai nạn nghề nghiệp.

Anh Diệu đi làm thuê cho chủ tàu khai thác cát (không có biển số đăng kiểm) của ông Nguyễn Văn Xuyên. Khi con tàu chọc “vòi rồng” xuống sông hút gần đầy cát thì bị tắc. Anh Diệu nhảy xuống di chuyển vòi mà quên tắt máy nên bị vòi hút vào làm anh tử vong. Lúc xảy ra sự việc, trên tàu có sáu người nhưng không kịp cứu anh Diệu. Được biết, điểm khai thác cát trên không có giấy phép. ĐẮC LAM