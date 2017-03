“Vòi rồng” xuất hiện ở Bắc Ninh, nhiều nhà dân bị hư hại

Clip “vòi rồng” càn quét qua Bắc Ninh được một người dân ghi lại. Nguồn: Facebook.

Cụ thể, vào chiều qua (28-7), tại địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xuất hiện một “vòi rồng” cao hàng chục mét, quét qua khu dân cư khiến nhiều mái tôn của nhà dân bị hư hại, cây cối bị quật ngã.



Hình ảnh "vòi rồng" xuất hiện tại huyện Yên Phong



Sau khi cơn lốc đi qua, nhiều khu vực dân cư bị ảnh hưởng nặng nề.

Xác nhận thông tin, Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong, cho hay sau ngay khi nhận được thông tin, công an huyện đã cử người xuống hiện trường phối hợp khắc phục với người dân sau sự cố và đảm bảo an ninh khu vực.



Theo đó, có khoảng chục ngôi nhà nằm trong tâm “vòi rồng” bị càn quét hư hỏng nặng. Sau cơn lốc không có thiệt hại về người, chưa có số liệu thống kê thiệt hại về tài sản.