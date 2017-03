Vội thi công lại thủy điện Đạ Dâng

Hầm sập, “nhốt” 12 công nhân hơn 80 giờ Khoảng 7 giờ ngày 16-12-2014, hơn 35 m đường hầm dẫn nước công trình thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) bị sập, làm mắc kẹt 12 công nhân. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc giải cứu các công nhân bị nạn. Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng ngàn người thuộc nhiều lực lượng, triển khai cùng lúc nhiều biện pháp giải cứu. Đến 16 giờ 35 ngày 19-12, 12 công nhân bị nạn được đưa ra ngoài an toàn. Sau đó, Chính phủ yêu cầu dừng thi công công trình trên và giao Bộ Xây dựng chủ trì điều tra nguyên nhân sập hầm. Theo ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình (Bộ Xây dựng), công trình này có nhiều vấn đề chưa đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật. Do đó công trình sẽ được thi công trở lại nhưng phải khắc phục các sai phạm, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Hầm thủy điện Đạ Dâng thuộc công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo có tổng mức đầu tư 475 tỉ đồng, do Công ty Long Hội làm chủ đầu tư. Ban đầu do Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô thi công hạng mục hầm dẫn nước. Sau đó chuyển sang một đơn vị khác rồi đến Công ty Cổ phần Sông Đà 505 gia cố, đổ bê tông vỏ hầm cố định thì xảy ra sự cố. Công trình thủy điện Đạ Dâng chưa khắc phục xong các sai phạm, chưa được cho thi công trở lại. Vì vậy, hiện nay chưa thể kiểm tra an toàn lao động tại công trình thủy điện này. Với một công trình từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng như trên, nếu chưa khắc phục xong mà đã thi công trở lại thì rất nguy hiểm. Ông LÊ QUANG HUY,

Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng