Vớt được ba thi thể trên vùng biển Nghệ An

(PL)- Tại Nghệ An ngày 23-6, chính quyền địa phương và người thân đã tổ chức lễ an táng anh Nguyễn Văn Hiền (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) - bị chết trên biển khi đi đánh bắt tôm, cá.

Trước đó, ngư dân xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) khi đang kéo lưới đánh bắt hải sản trên biển thì phát hiện thi thể anh Hiền nên vớt lên, đưa vào bờ và trình báo cơ quan chức năng. Được biết gia đình anh Hiền thuộc hộ nghèo, hằng ngày anh thường một mình ra khơi đánh bắt cá để nuôi vợ con. Cùng ngày, ông Phan Nhật Thành, Chủ tịch UBND xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng và ngư dân đã tìm vớt được thi thể hai chị em ruột Trần Thị Duyên và Trần Thị Thắm (lần lượt 16 và 14 tuổi, ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) trên biển. Hai chị em Duyên, Thắm một ngày trước cùng một số người ra biển tắm, không may Thắm và Duyên trúng vào vùng nước xoáy, bị cuốn ra xa. Các bạn tắm cùng đã chạy đi gọi người dân đến cứu, tuy nhiên không kịp. ĐẮC LAM