Vớt được xác ngư dân thiệt mạng do tàu chìm

Đó là anh Nguyễn Văn Vũ (30 tuổi) ở thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu), thuyền viên tàu cá BL-93637 TS của ông Nguyễn Văn Buôl cùng ngụ tại thị trấn Gành Hào.

Theo ông Hận, sáng 10-3 tàu cá của ông Buôl đang hoạt động ngoài khơi gặp sóng to, gió lớn nên chạy vào bờ tìm nơi trú ẩn.

Khi cách cửa biển Gành Hào khoảng 2 hải lý, bất ngờ bị sóng đánh lật úp làm hơn 10 thuyền viên rơi xuống biển. Dù được các tàu bạn kịp thời cứu vớt nhưng do sóng to, gió lớn nên anh Vũ bị nước cuốn mất tích. Sáng 11-3, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã cử đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí an táng 3 triệu đồng cho gia đình anh Vũ.

Ông Hận cho biết ngoài tàu cá của ông Buôl còn có tàu cá BL-93923TS của bà Ngô Thị Thắm ở thị trấn Gành Hào bị sóng biển đánh chìm vào chiều ngày 10-3. Khi chìm trên tàu có 10 thuyền viên nhưng đã được lực lượng cứu nạn kịp thời cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Theo DUY KHANG (TTO)