Vụ 14 công nhân chết tại Nga: Đại sứ quán hỗ trợ 2.000 USD/nạn nhân

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã liên hệ với gia đình, thông báo sẽ hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 2.000 USD để hỏa thiêu rồi đưa tro cốt về quê. Nếu gia đình có nguyện vọng đưa thi thể nạn nhân về quê nhà an táng mà chi phí vượt quá 2.000 USD, gia đình phải góp thêm.

Cha nạn nhân Thành nói: Chúng tôi cảm ơn cơ quan chức năng đã quan tâm, chia sẻ nỗi đau cũng như gánh nặng với gia đình và chúng tôi mong muốn đưa thi thể con trai về quê để an táng theo phong tục quê nhà. Gia đình tìm hiểu và biết chi phí để đưa mỗi thi thể về quê phải mất 5.000-6.000 USD. Chúng tôi tha thiết mong cơ quan chức năng hỗ trợ thêm”.

Được biết đại diện xã Bảo Thành đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình có người chết trong vụ hỏa hoạn số tiền 1 triệu đồng.

l Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết: Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý Lao động ngoài nước theo dõi sát vụ việc và phối hợp với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để nắm thêm diễn biến, thông tin liên quan đến số phận của 14 công nhân xấu số.

Theo ông Hòa, qua rà soát, Cục đã báo cáo sơ bộ là các công nhân bị thiệt mạng không có ai đi theo con đường chính ngạch.

Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), cũng thông tin ba nạn nhân ở hai xã Tân Ninh và Hải Ninh sang Nga làm việc theo đường môi giới của “cò”.

Theo báo cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện có khoảng 400 xưởng may (từ vài ba chục đến vài trăm công nhân) nằm rải rác trên khắp nước Nga. Riêng thủ đô Moskva và các tỉnh xung quanh, ước tính có trên 200 xưởng may với khoảng 20.000 công nhân. Phần lớn người lao động đi tự do và phải làm việc trong các nhà máy, công xưởng bất hợp pháp (xưởng may đen).

ĐẮC LAM - PHONG ĐIỀN