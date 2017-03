Vụ 5 phu trầm bị giết: Công an lấy lời khai hai kẻ tình nghi

Ngày 29-3, theo một nguồn tin, tại Đồn biên phòng Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành làm việc, lấy lời khai hai kẻ tình nghi liên quan vụ sát hại năm phu trầm tại vùng rừng khe Tà Băng, cụm bản Ca Phai, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào).

Nguồn tin cho hay: Hai kẻ tình nghi bị mời làm việc có một số đặc điểm nhận dạng tương tự lời khai của những người sống sót trong vụ án kể lại. Cùng ngày, các nạn nhân thoát chết cũng đã được cơ quan chức năng mời đến để nhận dạng hung thủ. Tuy nhiên, kết quả nhận dạng cũng như nhân thân hai kẻ tình nghi vẫn chưa được tiết lộ…

Cùng ngày, Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án giết người, huy động nhiều mũi trinh sát vào điều tra ráo riết, kể cả ăn nằm trong rừng để xác định, tìm ra hung thủ.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng truy tìm nhóm bắt cóc, giết người. “Đây là vụ việc khá nghiêm trọng. Dù sự việc diễn ra ở đâu, thuộc địa bàn nào thì các cơ quan liên quan cũng phải tập trung hết sức vào để điều tra phá án” - ông nói.

Vợ con của phu trầm Trần Văn Trị ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Ảnh: VL

Được biết công an, bộ đội biên phòng đã cử cán bộ phối hợp với Sở An ninh Savanakhet (Lào) truy bắt các đối tượng giết người, Sở Ngoại vụ Quảng Bình có văn bản gửi cơ quan ngoại giao Savanakhet đề nghị phối hợp truy tìm nhóm giết người.

Cũng theo một nguồn tin, ngày 29-3, các lực lượng điều tra thuộc công an, bộ đội biên phòng (Quảng Trị) cùng lực lượng an ninh huyện Sê Pôn (Savanakhet) đã tung nhiều mũi trinh sát vào xã biên giới Hướng Lập. Song song đó, Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn biên phòng Cù Bai cũng quay lại nơi xảy ra vụ “hành quyết” năm phu trầm để khám nghiệm lại hiện trường.

Chúng tôi liên lạc qua điện thoại với hai phu trầm thoát chết là anh Đỗ Văn Hiển và anh Hoàng Văn Hà để nắm thêm thông tin. Hai anh cho biết là đang làm việc với công an để cung cấp thêm các thông tin về vụ án. Theo nguồn tin, hai phu trầm trên cũng quay trở lại hiện trường để hỗ trợ công an điều tra.

Như chúng tôi đã thông tin, nhóm phu trầm 15 người vào vùng rừng Quảng Trị tìm trầm. Vì hết gạo, nhóm đã cử bảy người về gùi gạo, một người đi kiếm rau, trại còn lại bảy người. Trưa 22-3, ba người bịt mặt với súng, dao xuất hiện bắt bảy phu trầm đưa đi để đòi tiền chuộc. Sau đó chúng cho anh Hoàng Văn Hà về nhà lấy tiền chuộc nhưng đến 2 giờ sáng 23-3, chúng lần lượt giết sáu phu trầm còn lại bằng gậy, dao. Khi tới lượt bị giết, anh Đỗ Văn Hiển đã vùng chạy được nên thoát chết…

Theo hồ sơ xuất nhập cảnh, nhóm 15 phu trầm trên đã làm thủ tục gia hạn xuất cảnh tại cửa khẩu phụ Tà Rùng (Hướng Hóa) vào ngày 22-3.

Nhiều người dân địa phương cho rằng rất có thể bọn sát nhân giết năm phu trầm để cướp trầm và các vật dụng của họ.

M.QUÊ - V.LONG