Vụ 500 học viên cai nghiện bỏ trốn: Vận động học viên trở lại trung tâm

Hành vi bột phát

Sự việc xuất phát từ đội 5, khi các học viên ngồi vào bàn ăn cơm chiều thì bỗng mấy học viên đạp bàn hô “Về đi!”. Hàng trăm học viên của đội này đồng loạt đứng dậy vác ghế khống chế cán bộ. Phản ứng dây chuyền, học viên các đội 1, 2 cũng hưởng ứng. Đoàn người hàng trăm người hò nhau chạy túa về phía cổng, mở đường thoát ra ngoài. Dọc đường đi, họ cởi bỏ quần áo học viên ném lại. Đoàn người hỗn loạn kéo nhau ra quốc lộ 10, đi qua huyện An Lão, quận Kiến An hướng vào TP.

Lực lượng công an phối hợp với cán bộ trung tâm đã giám sát suốt chặng đường, cố gắng thuyết phục, vận động ngăn chặn việc gây rối, phá phách dọc đường. Hàng trăm xe máy, cùng nhiều người dân đã bám sát đoàn học viên này, tiếng nẹt pô xe máy gây náo động tuyến phố. Đến địa phận Kiến An, nhiều học viên đã liên lạc với người thân đến đón. Nhiều gia đình học viên đã đón sẵn dọc đường, chuẩn bị sẵn quần áo cho những học viên thay, đưa họ theo các đường nhánh nhằm tránh khỏi sự truy bắt của lực lượng công an. Đến hơn 23 giờ, những học viên dần dần tản mát hết.

Học viên trốn trại đang đi về Hải Phòng.

Theo Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2, có 587 trong tổng số 862 học viên cai nghiện ở đây đã bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay trong đêm, nhiều học viên đã quay trở lại, tính đến chiều qua, con số học viên trở lại là 141 người. Được biết, đa số học viên ở đây thuộc diện cai nghiện bắt buộc, chỉ có 8% trong số đó đi cai tự nguyện.

Mau chóng ổn định trật tự

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng công bố tại buổi họp báo sáng 17-5, trong suốt chặng đường bỏ trốn dài 20 km của đoàn học viên đã không xảy ra sự cố đập phá tài sản của người dân bên đường.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc hai học viên Bùi Đức Thọ và Hoàng Ngọc Duy có mâu thuẫn, xô xát nên bị cán bộ trung tâm yêu cầu làm kiểm điểm. Lợi dụng sự việc này, hai học viên Nguyễn Quang Đạo (28 tuổi, trú huyện An Lão) và Nguyễn Ngọc Hòa (39 tuổi, trú quận Kiến An) đã khởi xướng, kích động các học viên khác bỏ trốn. Do đám đông học viên đồng loạt rời bỏ nên lực lượng cán bộ trung tâm không thể đủ sức ngăn cản.

Năm năm trước, ngày 17-4-2005, tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) cũng đã xảy ra vụ việc toàn bộ hơn 1.000 học viên đã đập phá, đào thoát về TP.

Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết hiện tại lực lượng công an các địa phương đang tập trung thuyết phục, vận động các gia đình có người thân bỏ trốn sớm đưa họ trở lại trung tâm. Những đối tượng nào không tự nguyện quay trở lại sẽ sử dụng biện pháp hành chính buộc họ phải trở lại trung tâm vì đa số là đối tượng cai nghiện bắt buộc.

Ông Phạm Văn Mợi, Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng, cho biết công việc quan trọng nhất hiện nay là ổn định tình hình hoạt động tại trung tâm, chuẩn bị đón tiếp học viên tự nguyện quay lại. Đồng thời, cơ quan công an cũng sẽ vào cuộc điều tra xác định các đối tượng có hành vi kích động học viên bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.

KIM LINH