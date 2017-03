Vụ "Ai đứng đằng sau các đoàn xe quá tải?": Bộ công an chỉ đạo xử lý

Theo Bộ Công an, sau khi làm việc với Thanh tra Công an TP.HCM, ông S., cán bộ Phòng Công tác chính trị (Công an TP.HCM), đã thừa nhận có tự ý gặp gỡ với người tự xưng là doanh nghiệp vận tải để thỏa thuận bảo kê cho xe quá tải đi vào đường cấm lúc 22 giờ. Tuy nhiên, ông S. chưa nhận tiền và dẫn xe quá tải đi vào đường cấm như thỏa thuận. Do đó, Công an TP.HCM đã chỉ đạo kiểm điểm, đề xuất xử lý sai phạm của ông S. theo đúng quy định của ngành. Ngoài trường hợp của ông S., một số CSGT khác cũng được báo phản ánh có tiêu cực nhưng qua xác minh cơ quan công an nhận thấy không đủ tài liệu, cơ sở để xác định cá nhân nào đã sai phạm để xử lý. Tuy nhiên, từ căn cứ những vấn đề báo đã nêu, Công an TP.HCM đã tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong việc quản lý cán bộ, chiến sĩ.

Về việc xe của các doanh nghiệp chở hàng quá trọng tải như báo nêu, công văn của Bộ Công an cho biết nhiều doanh nghiệp vận tải đã thừa nhận các lái xe của những doanh nghiệp này đã thường xuyên vi phạm lỗi chở hàng quá trọng tải. Để qua mặt lực lượng CSGT, các lái xe thường lợi dụng thời điểm mật độ giao thông cao, nhất là tại các khu vực trọng điểm như khu vực cảng, khu công nghiệp, ngã tư, tuyến đường hẹp… để cho xe lưu thông thành đoàn dài, số lượng đông, di chuyển chậm. Vì vậy, lực lượng CSGT đã gặp khó khăn trong việc xử lý, dẫn đến dễ gây hiểu lầm trong dư luận về việc bảo kê cho xe vi phạm.

Bộ Công an khẳng định trong thời gian tới Công an TP.HCM sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, buộc hạ tải và tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý triệt để tình trạng các xe chở hàng quá tải trọng ngang nhiên hoạt động trên địa bàn TP.

THANH TÚ