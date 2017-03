Vụ án mạng kinh hoàng

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thành và Công an huyện Bình Minh liền có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Kiểm tra nhà ông Uốn, lực lượng công an phát hiện đối tượng Đồng Tuấn Cường (22 tuổi, trú tại ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đang trốn trong tủ quần áo ở buồng ngủ. Khi lực lượng công an đưa Cường ra khỏi tủ, thì Cường đang cởi trần, trên 2 cánh tay và chiếc quần đang mặc có dính nhiều vết máu. Lập tức, Cường được đưa về trụ sở Công an xã Đông Thành để lấy lời khai.

Bước đầu, Cường khai khoảng 6h30 tối 7-12, từ nhà ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Cường qua nhà ông Uốn chơi và ngủ nhờ để sáng 8-12 đi chùa (Cường là họ hàng bên thông gia nhà ông Uốn). Đến rạng sáng 8-12 xảy ra sự việc ông Uốn bị giết, lúc đó Cường cũng có mặt trong nhà, nhưng hiện tại quên hết mọi thứ(?!)…

Còn theo hai anh Trần Văn H. và Nguyễn Văn C. là nhân chứng ở cạnh nhà ông Uốn, khoảng hơn 4h ngày 8-12, hai anh nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà ông Uốn. Khi 2 anh chạy sang thì thấy ông Uốn gục ngã ở trước cửa, đồng thời phát hiện một thanh niên cởi trần từ nhà trước chạy xuống phía sau rồi chui vào buồng nhà ông Uốn.

Lúc này ông Uốn chưa chết nên còn kịp viết xuống nền gạch chữ “Cường”… Hai anh tri hô mọi người trong xóm đến bao vây nhà ông Uốn không cho hung thủ bỏ trốn và gọi điện báo ngay cho công an xã. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, làm rõ.

