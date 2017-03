Vụ án trạm cân Dầu Giây: VKS không đồng ý khởi tố 8 người

Ông Hồ Văn Năm, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai: Suy đoán thiếu cơ sở và bất lợi cho các bị can . Quan điểm cơ quan điều tra là đủ căn cứ để xác định tám bị can có dấu hiệu cố ý làm trái. Tại sao VKS tỉnh lại cho rằng chưa có căn cứ và hủy quyết định khởi tố bị can, thưa ông? + Chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ, xem xét cẩn trọng rồi quyết định không phê chuẩn và hủy bỏ quyết định khởi tố tám bị can của cơ quan điều tra, đây là quan điểm của tập thể ủy ban kiểm sát. Về dấu hiệu tội cố ý làm trái thì phải xác định được thiệt hại do hành vi cố ý làm trái gây ra. Tuy nhiên, kết luận giám định của Sở Tài chính chưa có tính khoa học mà chỉ là suy đoán theo hướng bất lợi cho các bị can. Kết luận chỉ lấy số lượt xe có dấu hiệu vi phạm quá tải ở cân động nhưng máy móc thiết bị không nhận được biển số xe; có dấu hiệu quá tải ở cân động nhưng không đưa vào cân tĩnh rồi nhân với số tiền xử phạt để ra số tiền thiệt hại. Ngoài ra, đây là dự án thí điểm có văn bản Thủ tướng phê duyệt. Dự án thí điểm thì chưa có chuẩn đúng, trong quá trình thiết kế, thi công và đưa vào hoạt động sẽ có đúng và cũng sai sót nhất định. Từ việc thí điểm đó, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức họp để rút kinh nghiệm, để đưa ra cái chuẩn, để triển khai các trạm cân trên toàn quốc. Vậy làm sao kết luận là họ có hành vi cố ý làm trái trong quá trình thí điểm? . Vậy là theo quan điểm của VKS, khi có kết quả giám định thiệt hại có căn cứ khoa học thì cũng chưa thể xử lý tám bị can trên về hành vi cố ý làm trái? + Đúng rồi. Theo tôi, nói là hậu quả thiệt hại là chưa chuẩn xác. Bởi vì hậu quả xảy ra do nguyên nhân nào? Nếu xác định do lỗi máy móc thiết bị ở trạm cân chưa tốt, chưa xử lý triệt để xe có dấu hiệu quá tải qua trạm rồi cho rằng đó là hậu quả thì chưa đúng, vì đây là dự án thí điểm. . Lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến là nếu không thống nhất quan điểm xử lý đề nghị công an tỉnh và VKSND tỉnh báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và VKSND Tối cao xin chủ trương, đường lối xử lý vụ án. VKS tỉnh đã có văn bản xin ý kiến VKSND Tối cao chưa? + Theo luật tố tụng, khi VKSND tỉnh hủy quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra cùng cấp thì chỉ có VKSND Tối cao quyết định hủy quyết định của VKS tỉnh. Trong vụ này, nếu cơ quan điều tra bảo vệ quan điểm, cho rằng VKS tỉnh hủy quyết định khởi tố bị can là không có căn cứ thì cơ quan điều tra kiến nghị VKSND Tối cao xem xét chứ không phải chúng tôi báo cáo cho VKSND Tối cao. . Xin cám ơn ông.