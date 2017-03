Vụ anh Nhựt: Sẽ giám định lại chữ viết

Chị Tuyền cho biết cán bộ Cục điều tra đặt câu hỏi về việc chị đã nói chuyện điện thoại, gặp trao đổi trực tiếp với những công an nào trong thời gian chồng chị ở công an huyện Bến Cát và có ai nói với chị anh Nhựt bị bắt giữ.

Chị Tuyền khẳng định ngoài điều tra viên Nguyễn Thành Phú gọi điện thoại nói anh Nhựt phạm tội, các công an khác chỉ nói chồng chị phải ở lại trụ sở công an để “hợp tác điều tra”.

Bút tích của anh Nhựt (trái) và lá "thư tuyệt mệnh" (phải). Ảnh tư liệu NLĐO

Theo chị Tuyền, lần này, cán bộ của Cục Điều tra hỏi khá nhiều về các cuộc điện thoại giữa chị và điều tra viên Phú với những chi tiết gạ tình, đòi đi khách sạn, nói bóng gió chuyện bán đất chạy án. “Khi tôi hỏi về kết quả điều tra vụ việc, cán bộ Cục cho biết còn phải thực hiện giám định, trong đó có trưng cầu giám định lại chữ viết” – chị Tuyền nói.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về chữ viết trên thư tuyệt mệnh được phát hiện bên thi thể anh Nhựt. Theo đó, chữ trên thư tuyệt mệnh và mẫu chữ của Nguyễn Công Nhựt (có đóng dấu treo của công ty Kumho) là do cùng một người viết.