Vụ ba cái chết bí ẩn trong vuông tôm: Cái chết của em tôi là do chủ hành hạ

Ngày 27-6, Phạm Minh Dương, anh ruột của Phạm Minh Phụng và Phạm Minh Hiếu (hai trong ba người đã chết tại vuông tôm ông Cao Văn Liền ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau), đồng ý cho chúng tôi ghi hình những vết thẹo trên người, kể cả vết thẹo trên thân dương vật. Dương nói: “Những vết thẹo này do vợ chồng ông chủ ép buộc chúng tôi gây ra”.

Chi chít dấu vết của đòn roi

Chúng tôi ngỡ ngàng trên vùng đùi non và dương vật của Dương có đến 16 vết thẹo tròn. Bên đùi trái có 10 vết, đùi phải năm vết và ở giữa thân dương vật có một vết. Sau hơn ba năm những vết thẹo vẫn còn rõ mồn một. Ngoài ra, ở hai bên hông khu vực thắt lưng của Dương còn hằn nhiều vết vằn vện, dấu vết của đòn roi bằng dây curoa.

Dương kể: “Thẹo trên người tôi không bằng một phần thẹo trên người Phụng và Hiếu. Lý do là tôi lớn hơn hai em, làm việc tốt hơn nên ít bị chủ phạt. Trên người Phụng khi còn sống chi chít vết thẹo do vợ chồng ông Chín Liền (ông Cao Văn Liền) ép anh em chúng tôi phải gây ra cho nhau…”. Dương thú nhận chính tay Dương đã đốt nhựa rồi nhỏ lên người hai đứa em, mỗi lần từ một đến ba giọt theo lệnh của ông bà chủ. Ngược lại, hai đứa em của Dương có “nghĩa vụ” gây thẹo cho Dương mỗi khi Dương bị chủ phạt, cũng theo lệnh của chủ.

Nhà nuôi chó cũng là chỗ nghỉ ngơi của những người làm công cho ông Liền.

Những vết sẹo trên đùi anh Dương do bị nhỏ nhựa đang cháy vào. Ảnh: TV

Khi Dương kể về vết thương trên dương vật, vài người đã khóc. “Thật ra vết thương trên dương vật của tôi không phải do Phụng run tay. Sự thật là vợ ông Liền buộc Phụng phải nhỏ nhựa cao su đang cháy vào đó…”.

“Có đến ba anh em cùng làm chung, sao lại nhất nhất nghe lời người ta đi hành hạ anh em mình như thế? Sao các anh không phản kháng?” - chúng tôi đặt câu hỏi. Dương giải thích ngay: “Gia đình ông chủ có súng, có mã tấu. Họ dọa sẽ giết chúng tôi nên đứa nào cũng sợ, phải tuân theo lệnh chứ đâu dám làm khác. Gây thương tích cho em mình, tôi cũng đau lắm nhưng đâu có dám cãi lệnh chủ…”.

Không cho khai cái chết của Phụng

Dương cũng kể cho chúng tôi nghe về cái chết của Phạm Minh Phụng, hé lộ nhiều tình tiết khó tin về vợ chồng bà chủ…

Đương kể: “Khoảng đầu tháng 10-2006, Phụng đã kiệt sức vì bị làm việc và hành hạ quá mức. Khoảng năm, sáu ngày trước khi Phụng chết, nó được chủ phân công đi chài cá. Nó đi hơi lâu nên bà chủ sai tôi đi tìm. Tôi ra vuông, phát hiện Phụng đang ôm miệng chài ngủ ngồi trên bờ vuông, tay nó bị một con cua khoảng 300 g kẹp chảy máu mà vẫn ngủ ngon lành. Tôi đoán là nó quá kiệt sức. Tôi đã kể lại chuyện nó bị cua kẹp mà vẫn ngủ cho bà chủ như sự lạ. Ai dè nghe xong bà chủ lệnh cho tôi phải trấn nước Phụng để nó bỏ cái thói ham ngủ. Tôi nghe lệnh, trấn nước Phụng, sau đó kéo Phụng vào chuồng dê lay cho nó tỉnh lại.

Hai ngày sau đó, bà chủ vẫn buộc Phụng đi làm và phạt Phụng bằng dây curoa đến tóe máu do ngủ gật. Chiều 8-10-2006, Phụng bị phạt chở đất từ 17 giờ đến 19 giờ. Phụng làm xong, vào chuồng dê ăn cháo vịt chết do tôi nấu. Những ngày đó thằng Phụng ăn uống rất kỳ lạ. Nó uống nước một lần nửa thùng hoa sen, loại thùng dùng tưới rẫy. Lúc ăn cháo, nó đổ một hơi ba chén vào miệng mà không dùng muỗng. Ăn cháo xong, Phụng than với tôi là bị tức ngực, khó thở nên nhờ tôi đạp lên ngực. Tôi làm theo nhưng nó chê tôi đạp nhẹ hều. Tôi nghĩ Phụng bị khó tiêu nên làm nước chanh cho uống rồi đi tuần vuông. Đến 2 giờ sáng hôm sau, khi tôi quay về thì Phụng đã chết trong chuồng dê, đầu gục trên hai cái tay kê trên hai đầu gối…

Tôi chạy báo cho vợ chồng ông chủ. Vợ ông Liền bảo tui không được khai với công an chuyện bị ép đánh đập Phụng, chỉ được nói là do Phụng lì nên có đánh đập. Bà bảo tôi chạy đến gần nhà chú Tài ở đối diện la lớn là “Chú Tài ơi, con lỡ tay đánh chết em con rồi”. Tui đã làm theo lời bà”.

Ông Nguyễn Minh Dân, Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, cho biết: Ông Cao Văn Liền và bà Trần Nguyệt Phượng đến cư ngụ và làm vuông tôm tại địa phương này hơn 10 năm. Hai vợ chồng này có hai đứa con nuôi, một gái lên sáu tuổi, trai lên bốn tuổi, không có con ruột. Trong các năm 2005, 2006 và 2012 đã có ba người làm công cho vợ chồng họ chết tại đây. “Cái chết của cháu Út, khi gia đình đưa về quê có mổ tử thi nhưng đến nay xã không được thông báo gì thêm. Cháu Phụng chết năm 2006 cũng không được mổ tử thi do gia đình không yêu cầu. Còn cái chết mới nhất thì đang được cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ.

TRẦN VŨ