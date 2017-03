Vụ ba trẻ sơ sinh chết sau tiêm văcxin: Y tá đã tiêm nhầm thuốc

(PLO)- Ngày 1-4, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Hướng Hóa là do tiêm nhầm thuốc. Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành họp báo trong thời gian tới để thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án trên.





Nỗi đau của các gia đình sau khi ba đứa trẻ chết. Ảnh: VIẾT LONG Trước đó, ngày 20-7-2003, tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, bác sĩ Lê Thị Kim Phượng và y tá Nguyễn Thị Thuận đã người trực tiếp khám và tiêm vaccine viêm gan B cho ba trẻ sơ sinh trên. Tháng 10-2013, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Ngày 26-3, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam bốn tháng đối với y tá Nguyễn Thị Thuận. Bà Thuận bị bắt tạm giam vì có hành vi vi phạm các quy tắc nghề nghiệp được quy định tại quyết định số 23/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định về sử dụng vắc - xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị, trong quá trình tiêm chủng dẫn đến hậu quả làm chết 3 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa vào ngày 20-7-2013. Bà Thuận đã phạm vào điều 99 Bộ luật Hình sự quy định tội danh vô ý làm chết người do vi phạm các quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. VIẾT LONG