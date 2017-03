Vụ bắn người bị còng tay: Bắt tạm giam người bị bắn

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 5-2, Quang và một nhóm bạn đi chơi ngang qua ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau thì bị công an xã này lập biên bản về việc có người không đội mũ bảo hiểm. Quang không bị lỗi này nhưng cũng dừng xe để xin tha nhưng lại để xảy ra lớn tiếng và giằng co với lực lượng công an. Sau đó Quang bị còng tay áp giải về trụ sở công an xã và bị bắn trọng thương. Theo Công an xã Tắc Vân, do Quang dù bị còng tay nhưng vẫn cố tình tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nên Trung tá Dương Trí Dũng, Phó Trưởng Công an xã này, buộc phải dùng súng bắn đạn cao su để xử lý tình huống chống người thi hành công vụ.

TRẦN VŨ