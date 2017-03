Vụ bạo hành vợ kỳ quái: Ghen quá "cháu" mới đánh vợ!

- Anh nói thế có thấy hợp tình, hợp lý không, người ta có câu “của chồng công vợ”, vả lại số vàng chị Lý góp mua nhà cách đây mấy năm khác với thời giá bây giờ chứ.

- (Im lặng…)

- Anh quay video clip cảnh bắt vợ bò, không mặc quần áo và đánh vợ cũng như clip quan hệ với bạn gái của anh nhằm mục đích gì?

- Không có việc đó cán bộ ạ.

Cháu chỉ đánh vợ 6-7 cái

- Tại sao anh lại bắt mẹ vợ quỳ gối mới nói chuyện?

- Không có chuyện đó ạ.

- Anh có nhớ đã đánh vợ mấy cái, bằng dụng cụ gì?

- Khoảng 6-7 cái, bằng cái ống nước nhựa làm cọc mắc màn. Còn mẹ vợ cháu đánh vợ cháu mấy cái vào vai.

- Vợ anh đi Angola gửi về mỗi tháng bao nhiêu tiền?

- Mỗi tháng vợ cháu chỉ gửi về 400USD, trong 2 năm 2 tháng thì vợ cháu gửi về được hơn 8.000 USD gì đó.

- Về tin đồn gia đình anh đổ cho vợ anh có con riêng mang từ nước ngoài về, anh có ý kiến gì không?

- Không phải đâu ạ. Nhưng trước khi về vợ cháu sảy thai là có thật.

- Anh ở nhà sao biết vợ xảy thai? Giả sử vợ anh cùng lúc quan hệ với 4 người tình để có thai cô ấy cũng phải tìm cách giấu đi, vì thế điều anh nói thật phi logic, khác nào vu khống cho vợ anh.

- (Im lặng…)

- Vợ anh sang Angola cùng với một người em là con của dì anh và sống cùng với họ hàng nhà anh, nếu chị Lý có những 4 anh tình nhân bên đó thì chẳng lẽ người em của anh lại không biết?

- Em con dì cháu ở cách chỗ Lý 40km, sống chủ yếu trong nhà, khi nào bị Cảnh sát bắt lại bị lên trại, có tiền lại xin ra.

- Vợ anh khai rằng bị anh đánh nhiều lần trong nhiều ngày, có cả gia đình của anh và mẹ vợ của anh chứng kiến, anh nghĩ sao?

- Không có việc đó ạ.

- Việc chị Lý tổ chức cho bạn bè đánh ghen chị A, xảy ra vào ngày nào, anh có biết không?

- Ngày 6-10, vào buổi chiều, cháu thấy mẹ chồng của A sang nhà cháu nói với mẹ cháu rằng Lý đã đánh ghen cô ấy, cháu tức quá đã tát Lý một cái.





- Anh chỉ tát một cái mà mặt mũi chị ấy bầm tím, đến nỗi khi đi làm, mọi người hỏi, chị ấy phải nói dối là ngã xe ư?

- Cháu chỉ tát một cái thôi.

- Vợ anh trốn về quê ngày nào?

- Sáng 27-10, cô ấy mang theo toàn bộ vàng tiền. Cháu bị bệnh tim nên đêm 26-10, do suy nghĩ nhiều quá nên cháu bị ngất. Lý cùng gia đình đưa cháu đi cấp cứu, sáng hôm sau, khoảng 8h30 cháu về nhà.

- Anh nói chị Lý mang theo vàng tiền, vậy mà chị ấy phải mặc bộ quần áo mượn của đứa em dâu của anh. Hơn nữa, nếu chị ấy ra viện nộp tiền viện phí cho anh, thì sao chị ấy không trốn luôn mà phải đợi đến sáng hôm sau, khi anh mang chứng minh nhân dân của chị ấy đi photo làm thủ tục ly hôn?

- (Im lặng…)

- Vừa đi viện về mà đã phải vội vàng làm thủ tục ly hôn, sao anh nói còn yêu vợ lắm. Yêu lắm mà phải làm thủ tục ly hôn nhanh chóng thế?

- (Im lặng…)

Chúng tôi, những người thực hiện cuộc phỏng vấn này đều dâng lên một cảm giác vừa phẫn nộ, vừa ghê tởm cái cách mà hắn đối phó khi được hỏi về hành vi man rợ của hắn đối với vợ. Chúng tôi chỉ thuật lại chi tiết cuộc phỏng vấn này một cách trung thực để độc giả hiểu rõ hơn bản chất lưu manh trắng trợn của một người có học, sẵn sàng tìm mọi cách để chối tội trơ trẽn.

Đại tá Phùng Tiến Bộ - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ngay khi nhận được báo cáo về vụ việc gây bức xúc dư luận này, ông đã chỉ đạo Công an thị xã Phúc Yên củng cố hồ sơ, ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Tiến Thịnh, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam. Qua giám định cho thấy, chị Lý bị thương tích 17%. Trao đổi với CSTC, ông cho biết, sẽ chỉ đạo nghiêm khắc việc xử lý Nguyễn Tiến Thịnh.

