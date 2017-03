Vụ bắt cóc, hành hạ bé trai khuyết tật: Nghi can nhắn tin “Em sẽ nuôi cháu hết đời này”

(PL)- Trong khi cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang truy bắt Nguyễn Thanh Sơn (trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh), nghi can bắt cóc, hành hạ dã man cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị câm bẩm sinh) thì ngày 24-9, Sơn vẫn nhắn nhiều tin cho mẹ của cháu.

Trong tin nhắn đến điện thoại chị Trần Thị Giang (mẹ cháu Tú), Sơn xin lỗi chị Giang và trách anh Nguyễn Văn Sỹ (cha cháu Tú) là “Em cưu mang con anh, trái lại giờ cả nước biết em là người như vậy”. Sơn cũng nhắn “...em thề trước cháu Tú từ khi nuôi cháu đến giờ mới tát cháu 4 cái” và khẳng định “…em sẽ coi như con và sẽ nuôi cháu hết đời này”… Đáp lại, chị Giang nhắn tin kêu gọi Sơn đến cơ quan công an đầu thú. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 13-9, Sơn đưa cháu Tú đến thuê phòng tại một khách sạn ở TP Vinh để ở và nhốt cháu Tú. Gia đình cháu nhiều lần liên lạc nhưng Sơn từ chối mang cháu về. Đến ngày 16-9, bảo vệ khách sạn phát hiện cháu Tú bị nhốt trong tình trạng đói, thương tích đầy mình nên báo công an. Đ.LAM