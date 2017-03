Vụ bắt công an, phá nhà cán bộ: Khởi tố 10 bị can, bắt giam năm người

Công an đã khởi tố hai vụ án, bắt năm bị can Ngày 16-4, Công an huyện Thạch Hà cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn xã Bắc Sơn. Trước đó, Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật và gây rối nơi công cộng. Hiện công an đã khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam năm người về tội gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi nhận định một số phần tử tiếp tục xúi dân và manh động. Hiện có hơn 50% gia đình ở xã Bắc Sơn đồng tình dự án nên chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai. Ông NGUYỄN PHI QUANG, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Dân chưa hiểu thì dân phản ứng và tỉnh đã tổ chức một cuộc đối thoại, trả lời các vướng mắc của dân và có mở loa phóng thanh cho dân nghe rồi. Việc xây dựng ở xã Bắc Sơn là hợp lý và chúng tôi cam đoan sẽ đảm bảo môi trường, bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng khi thu hồi đất. Ông VÕ TÁ ĐINH, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh