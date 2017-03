Vụ bắt đánh bạc, hai người rơi lầu tử vong: Chuyển CQĐT CA TP.HCM thụ lý

(PL)- Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ bắt đánh bạc khiến ba người hoảng sợ nhảy lầu thương vong do Công an quận Tân Bình chuyển giao.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 10-1, Công an quận Tân Bình phối hợp Công an phường 12 ập vào căn hộ 403 lô A1, chung cư K300 đường Quách Văn Tuấn để bắt quả tang khoảng 10 người tổ chức đánh bạc tại đây. Phát hiện công an, hàng chục người hoảng loạn tháo chạy ra phía cửa chính. Ngay lập tức các trinh sát rút súng bắn chỉ thiên để trấn áp. Trong đó có ba người chạy thoát ra ngoài, leo qua lan can, đu xuống phía dưới do vô ý đã rơi từ tầng bốn xuống đất. Do tai nạn bất ngờ, ông Nguyễn Thành Như (44 tuổi, quê Hải Dương) tử vong tại chỗ. Hai người còn lại là Nguyễn Huy Thường và Cát Văn Thuận (ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) được đưa đi cấp cứu ở BV Thống Nhất. Sau đó anh Thường đã chết tại bệnh viện. Riêng Thuận bị gãy xương đùi phải, dập lá lách, đa chấn thương được chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy điều trị. Được biết những người có mặt trong căn hộ 403 đều bị Công an quận Tân Bình tạm giữ đến hơn 20 giờ 30 cùng ngày để lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý. LƯU NGUYỄN