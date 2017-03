Vụ bắt giữ hơn 550 xe “đi bão đêm”: Tịch thu xe được không?

Ngày 29-10, Công an TP.HCM đã có công văn chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh về việc xử lý hơn 550 xe tham gia “đi bão đêm” vào đêm 23 và rạng sáng 24-10. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh khẩn trương phân loại đối tượng vi phạm (gồm học sinh, sinh viên, công nhân…) để thông báo cho công an địa phương mời người vi phạm đến lập hồ sơ. Tính đến chiều 29-10, đã có gần 2/3 xe vi phạm có người, chủ sở hữu đến Đội CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh nhận xe và ký vào biên bản vi phạm.

Tịch thu xe nếu tái phạm

Đồng thời công an các quận, huyện nhanh chóng đưa người vi phạm về giao thông ra kiểm điểm. Việc kiểm điểm phải tổ chức tập trung có sự tham gia của chính quyền địa phương, đại diện Phòng CSGT (PC67), gia đình. Nếu đối tượng là học sinh, sinh viên thì mời đại diện nhà trường tham dự. Đối với phương tiện vi phạm, Công an quận Bình Thạnh căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 tạm giữ xe 60 ngày để xác minh nguồn gốc phương tiện. Qua đó, nếu xe liên quan đến phạm pháp hình sự thì chuyển cho Đội CSĐT, nếu xe từng vi phạm về giao thông trước đó đã bị công an lập biên bản thì tịch thu xe.

Một thanh niên bị giữ xe có phụ huynh đi kèm đến Công an quận Bình Thạnh ký biên bản. (Ảnh chụp chiều 29-10). Ảnh: LƯU NGUYỄN

Ngoài ra, công an các quận, huyện dựa theo danh sách “đi bão đêm” của Công an quận Bình Thạnh để rà soát, đối chiếu với các trường hợp vi phạm do PC67 hoặc công an quận, huyện lập biên bản, xử lý trong vòng một năm trở lại đây, nếu ai tái phạm thì lập hồ sơ theo diện quản lý giáo dục tại địa phương, hoặc đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục.

Chế tài nặng để giảm đua xe

Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng Phòng PC67 - Công an TP.HCM, cho biết về hình thức, mức xử phạt phải căn cứ vào quy định hiện hành là Nghị định 34/2010 của Chính phủ.

Theo Thượng tá Lê Thanh Vũ, Đội phó Đội CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh, tại Nghị định 34/2010 thì hành vi lạng lách, đánh võng sẽ bị xử phạt 5-7 triệu đồng. Còn hành vi tụ tập cổ vũ sẽ bị phạt 750.000 đồng, tụ tập lưu thông thành đoàn thì bị phạt 300.000 đồng. Tuy nhiên, với tình hình tệ nạn đua xe, lạng lách, gây rối diễn biến phức tạp như hiện nay, cần sửa đổi, bổ sung tăng mức chế tài đủ sức răn đe, xóa tệ nạn. Trước đây, hành vi tụ tập cổ vũ đua xe và lưu thông thành đoàn thì công an có thể giam xe 30-45 ngày để buộc người vi phạm nộp phạt. Tuy nhiên, quy định hiện hành thì hai hành vi trên không quy định tạm giữ xe cho nên nhiều trường hợp không nộp phạt, bỏ luôn giấy tờ xe bị giữ.

Ngoài ra, theo quy định hiện nay, biện pháp tịch thu xe chỉ áp dụng đối với hành vi đua xe, tái phạm. Trong số hơn 550 xe đang bị giữ tại Bình Thạnh chủ yếu vi phạm các lỗi lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối... nên không thể áp dụng biện pháp tịch thu xe. Thượng tá Vũ cho biết nếu tăng mức chế tài cho hành vi lạng lách, đánh võng sẽ bị tịch thu xe (dù chỉ vi phạm lần đầu) và tăng các mức phạt cho các hành vi khác sẽ chặn đứng về cơ bản nạn đua xe, lạng lách gây rối.

Đại tá Nhuận cho biết thêm hiện Phòng PC67 đã tập hợp những bất cập, tồn tại về tệ nạn đua xe, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối cũng như hình thức, mức xử phạt để đề xuất TP kiến nghị đến cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Trước đó, bên lề hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2001-2010, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài cũng có ý kiến sẽ kiến nghị trung ương tăng chế tài cho phù hợp nhằm giải quyết triệt để tệ nạn đua xe, điều khiển phương tiện giao thông gây rối trật tự công cộng.

LƯU NGUYỄN