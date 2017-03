Vụ bắt trẻ quỳ trên vỏ sầu riêng: Bé Ngân bị hành hạ nhiều năm

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 4-7 có bài phản ánh vụ bé Nguyễn Thị Ngân (bảy tuổi) bị bà Nguyễn Thị Sậm (người nhận nuôi bé Ngân) phạt quỳ và đánh bằng vỏ sầu riêng. Ngay sau đó, ông Huỳnh Yên Nam, Phó Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), cho biết hôm nay (5-7), các ngành chức năng sẽ đưa bé Ngân đi giám định thương tật làm căn cứ pháp lý xử lý bà Sậm. Tại cơ quan công an, bà Sậm khai ngoài việc đánh và bắt bé Ngân quỳ lên vỏ sầu riêng, bà còn dùng kim may đồ chích vào đùi bé…

Tui nuôi nó nên có quyền dạy bảo

Bà Vũ Thị Hoa, cán bộ Hội Phụ nữ ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, Xuân Lộc, bức xúc: “Khoảng năm 2009, nghe người dân chung quanh nhà bà Sậm phản ánh bé Ngân bị ngược đãi, chúng tôi đã đến tìm hiểu. Thấy trên đầu bé có nhiều vết thẹo, dấu bầm tím sưng u, cán bộ xã thắc mắc thì bà Sậm bảo nó bị ghẻ. Bà Sậm vừa lấy thuốc thoa lên đầu bé vừa nói: “Tui nuôi nó, tui có quyền dạy bảo”.

Theo phản ánh của nhiều người dân sống gần nhà bà Sậm, cháu Ngân bị bà Sậm hành hạ từ nhiều năm nay. Hễ tối nghe tiếng khóc la thảm thiết của bé, sáng ra là nhìn thấy trên người bé đầy thương tích. Tuy nhiên, hàng xóm ngại bà Sậm nên không can thiệp.

Bé Ngân vẫn còn nhiều thương tích trên mình (trái). Bà Sậm. Ảnh: NL

Bà Nguyễn Thị Kim Liên kể cách đây bốn tháng, thấy bé Ngân đến tiệm tạp hóa của bà mắt có nhiều vết thâm tím, sưng to. Bà Liên gạ hỏi mãi, bé Ngân nói đụng vào cột nhà. Gần đây (ngày 22-6) thấy khắp người bé Ngân có nhiều vết bầm tím, bà Liên tra hỏi, bé Ngân mới thú thiệt là bị bà Sậm đánh.

“Nghiêm trọng hơn là trận đòn trưa ngày 27-6. Sau khi bị đánh bằng roi bầm tím lưng, Ngân còn bị bà Sậm bắt quỳ gối lên vỏ sầu riêng. Chưa dừng lại đó, bà Sậm còn cầm vỏ sầu riêng đánh bé chảy máu. Vì quá đau đớn, giữa đêm khuya, Ngân chạy đến nhà tôi kêu cứu. Chúng tôi đã chở bé đến công an xã trình báo” - bà Liên kể lại.

Tuổi thơ bất hạnh

Khi vừa nghe chúng tôi hỏi về việc bé Ngân, bà Sậm bỗng bật khóc: “Tui nhớ nó lắm! Mấy hôm nay cứ lấy quần áo nó ra nhìn ngắm (!?). Tui nuôi nó từ lúc còn đỏ hỏn đến giờ. Nó cũng cứng đầu lắm, thường xuyên ăn cắp tiền của khách để đi mua đồ ăn. Không chịu học, còn xé sách vở”.

Bà Sậm khai báo với Công an huyện Xuân Lộc rằng bé Ngân sinh năm 2004, là con đẻ của bà Trần Thị Mai. Năm 2005, vợ chồng bà Mai ly hôn, bà Mai bỏ lên TP.HCM bán vé số, để lại bé Ngân cho bà Sậm nuôi lúc bé lên một tuổi. Đến sáu tuổi, bé Ngân được đi học tại trường tiểu học xã Xuân Trường.

Cô giáo chủ nhiệm của bé Ngân cho biết bé Ngân thường xuyên bị bà Sậm bắt nghỉ học vào các ngày 30, mùng một và ngày rằm. Sau khi phát hiện bé Ngân bị bà Sậm hành hạ, chính quyền địa phương đã gửi bé vào cơ sở cô nhi xã Xuân Tâm. Tại đây, bé rất vui vẻ, mỗi khi có bánh kẹo đều chia lại cho các bạn mồ côi cùng lứa.

NGUYÊN LỘC