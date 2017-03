Vụ bé 4 tuổi chết bất thường sau lấy máu: Giám định pháp y!

Mẹ bệnh nhi quá đau lòng trước cái chết của con



Theo Gia Tân (NLĐO)



Như báo chí đã thông tin, ngày 23-4, người thân của bệnh nhi Lê Thị Trâm đã tập trung tại Bệnh viện Nhi Nghệ An để yêu cầu làm rõ cái chết bất thường của cháu bé.Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt để giữ gìn trật tự và niêm phong hồ sơ để điều tra. Đồng thời, Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An cũng đã mời cơ quan pháp y của Viện khoa học Hình sự (Bộ công an) vào cuộc.Về phía Bệnh viện Nhi Nghệ An, lãnh đạo đơn vị này cho hay ngay khi vụ việc xảy ra, ban giám đốc bệnh viện đã họp và kiểm tra lại toàn bộ kíp trực. Tuy nhiên, bệnh viện nhận thấy quy trình điều trị cũng như thái độ, tác phong làm việc của các bác sĩ và y tá hoàn toàn bình thường, chưa phát hiện bất kỳ sai sót nào.Đến chiều tối ngày 23-4, đại diện của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi bé Lê Thị Trâm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.Kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của bé Trâm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.