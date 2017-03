Vụ bé gái 13 tuổi bị bán vào “tổ quỷ”: Gia đình nạn nhân bị đe dọa

(PL)- Diễn biến mới nhất vào ngày 3-11, Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) đã chủ động gọi điện thoại hẹn gặp em Nhi. Theo đó, vào sáng nay (4-11), điều tra viên sẽ đến tận nơi Nhi và mẹ ở trọ để lấy lời khai về hành vi của vợ chồng chủ quán cà phê Trâm Anh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Ban Chỉ huy Công an xã Tân Đông Hiệp (Dĩ An) cho biết trong tháng 9-2010, cơ quan điều tra Công an huyện Dĩ An đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Hoa (chủ quán Trâm Anh) về tội kinh doanh trái phép và cho tại ngoại. Sau đó, vợ chồng bà Hoa đã sang quán cà phê cho người khác.

Riêng về đơn thư tố giác của mẹ em Nhi do cơ quan điều tra chưa tìm được người bị hại (em Nhi) nên chưa đủ cơ sở để kết luận vụ án.

Thông tin từ bạn đọc cung cấp, quán Trâm Anh tại khu vực ngã 3 Cây Điệp là cà phê chòi, nhiều nữ tiếp viên tuổi vị thành niên, mỗi lần lực lượng kiểm tra đột xuất đến quán đều được báo trước nên đóng cửa.

Theo bà Sáu, mẹ em Nhi, cho biết sau khi bài “Bé gái 13 tuổi bị bán vào tổ quỷ” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày 2-11), một thanh niên lạ mặt xăm mình vằn vện xuất hiện tại nhà trọ em Nhi đang ở với biểu hiện khả nghi khiến Nhi và mẹ luôn trong tình trạng sợ hãi.

VÕ BÁ