Vụ bé gái bị bạo hành ở Đồng Tháp: Giám định thương tật để xử lý thủ phạm

Tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, bé Như Ý đang thiếp đi, thỉnh thoảng lại khóc thét lên kinh hãi. Hai má bé sưng vù, bầm xanh và còn in rõ vết hàm răng cắn. Trên ngực, tay, chân đầy vết bầm, lở loét...

Theo bệnh án, tối 16-9, bé Như Ý nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương phần mềm do bị đánh. Ông ngoại của bé kể: Con gái ông tên Nguyễn Thị Xuân Lan, lấy chồng và sinh sống ở Đài Loan. Năm ngoái, Lan về quê nhà ở ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) và sinh Như Ý. Từ khi sinh Như Ý thì người chồng Đài Loan của Lan có qua thăm đôi lần rồi đoạn tuyệt. Ba tháng nay Lan sống như vợ chồng với Tám. Chiều 16-9, Hội Phụ nữ xã Long Hậu phát hiện và đưa bé đến BV Đa khoa huyện Lai Vung và chuyển lên cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Bé Như Ý với nhiều vết thương bị hành hạ dã man. Ảnh: CTV

Theo một số người dân cạnh nhà, cháu thường bị Tám đánh đập. Mỗi khi hành hạ bé, Tám đều dùng điện thoại di động ghi hình. Chiếc điện thoại đã bị thu giữ và cơ quan điều tra đang làm rõ thêm mục đích việc ghi hình này. Dư luận cho rằng khả năng Lan và người tình mới muốn dùng hình ảnh ghi lại chuyện bé Như Ý bị bạo hành nhằm tống tiền người chồng ngoại của Lan?

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Long Hậu, cho biết gia đình Lan sống hơi biệt lập nên chuyện đánh đập bé Như Ý khó lọt ra ngoài. Tình cờ một người dân phát hiện, báo lên xã mới biết việc bé bị hành hạ. Theo ông Hùng, có khả năng Tám hành hạ cháu bé vì ghen tức.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Lai Vung nhanh chóng làm rõ hành vi của Lê Thành Tám vì đã bạo hành cháu. Công an huyện Lai Vung đã tạm giữ hình sự Tám và xác minh mọi nghi vấn chung quanh việc này.

VĨNH SƠN