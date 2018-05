Vụ bệnh nhân chết ở Trạm Y tế: Có sai sót trong đêm trực

Liên quan đến việc một bệnh nhân chết tại trạm y tế phường, ngày 21-5, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết đơn vị đã có báo cáo cho Thanh Tra TP Cần Thơ về trường hợp này.

Người tử vong là PTE, 47 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ.

Ngày 16-5 Thanh tra Sở Y tế nhận được Báo cáo của Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt báo cáo kết quả đánh giá về trường hợp trên. Theo đó, bệnh được nhân viên Trạm y tế phường Tân Lộc tiếp nhận kịp thời trong tình trạng nôn ói, đau bụng, chẩn đoán ban đầu là rối loạn tiêu hóa. Việc chẩn đoán điều trị, xử lý các triệu chứng về tiêu hóa, dạ dày ban đầu là phù hợp.



Trạm y tế phường Tân Lọc nên xảy ra sự việc đáng tiếc

Tuy nhiên có sai sót trong đêm trực tại Trạm Y tế không có thực hiện các cận lâm sàng và do cán bộ tiếp nhận bệnh chưa khai thác hết bệnh sử của người bệnh nên chẩn đoán chưa đầy đủ. Do đó không tiên lượng bệnh nặng, đồng thời bệnh diễn biến nhanh quá đột ngột. Bệnh nhân tử vong nghĩ nhiều do nhồi máu cơ tim cấp/ Rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó nhân viên y tế trực tiếp nhận cấp cứu và điều trị tự ý rời vị trí trực, không đảm bảo vị trí khi làm nhiệm vụ, do đó bệnh diễn biến nặng chưa được phát hiện và xử trí.

Đồng thời, kíp trực chưa tuẩn thủ quy định về chuyển viện (phải điện thoại thông báo Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt trước khi chuyển bệnh cấp cứu).

Từ những sai sót trên, Thanh tra Sở Y tế kiến nghị Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt nghiêm túc kiểm điểm và xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan đến việc không đảm bảo quy định về chuyên môn trong thời gian trực dẫn đến hậu quả không phát hiện diễn biến của bệnh và tử vong.

Người nhà kêu cứu trong tuyệt vọng

Tuy nhiên theo người nhà, bà E. chỉ có bệnh cao huyết áp và đang uống thuốc đều trị lâu dài. Trước đó bà E. có đi khám tại bệnh viện tim mạch nhưng chưa phát hiện các dấu hiệu về bệnh tim. Người nhà bà E. cho rằng nhân viên trực trạm (y sĩ L.) đã tắc trách, thiếu trách nhiệm khi bỏ đi bệnh nhân đi chợ ngay trong ca trực; trạm không tích cực, nhiệt tình cấp cứu bệnh nhân.

Là người trực tiếp đưa bênh nhân vào trạm, em VĐH (con bà E.) kể lại: “Sau khi truyền nước cho mẹ thì em thấy y sĩ L. chạy xe đi ra ngoài và sau đó cũng không có ai đến xem tình trạng mẹ em thế nào hết. Khi mẹ em có biểu hiện mệt, thở dốc thì em vừa kêu và chạy đến đi đến phòng trực và các phòng xung quanh tìm nhân viên y tế nhưng không thấy một ai. Em chỉ biết kêu la trong tuyệt vọng”. Đến khoảng 5 phút sau thì y sĩ Y. mới có mặt. Tuy nhiên người nhà cho biết y sĩ này cấp cứu rất hời hợt, không nhiệt tình.

Ông VNK (chồng pà E.) nói “Họ quá vô cảm! Người đã đi rồi chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ hay yêu cầu bồi thường. Chúng tôi nói ra chỉ muốn trạm, nhân viên y tế nhìn nhận cái sai của mình, có tinh thần trách nhiệm hơn với bệnh nhân để không xảy ra chuyện đau lòng như gia đình tôi. Những nhân viên y tế tắc trách, thiếu trách nhiệm thì có nên cho tiếp tục đảm nhiệm công việc này?.”