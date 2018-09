Vụ bệnh nhân chưa kịp mổ đã tử vong: Người con chưa rút đơn

Sáng 10-9, trả lời về việc chậm giải quyết khiếu nại của người thân bà Vương Thị Khánh (87 tuổi)- tử vong khi BS chưa phẫu thuật, ông Trần Nguyên Truyền- Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết: Ông Nguyễn Hoài Nam- Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An báo cáo là bên gia đình đã rút đơn khiếu nại.

Trong khi đó anh Vương Đình Hùng (con trai bà Khánh) cho rằng: “Tôi là người đại diện cho gia đình ký vào đơn khiếu nại gửi Sở y tế Nghệ An yêu cầu làm rõ cái chết của mẹ tôi, chúng tôi không rút đơn khiếu nại mà đang nóng lòng chờ kết quả giải quyết”.



Người thân quay quanh Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An sau khi bà Vương Thị Khánh tử vong.

Ông Truyền cho biết thêm: “Sau khi bà Khánh mất, gia đình có đơn khiếu nại. Theo quy trình giải quyết đơn khiếu nại Sở Y tế Nghệ An đã chuyển đơn cho BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An giải quyết theo thẩm quyền. Bởi theo quy định, khiếu nại lần một thì đơn vị bị khiếu nại giải quyết. Nếu không đồng ý với kết quả khiếu nại lần một, có khiếu nại lần hai thì Sở Y tỉnh tế mới thành lập đoàn giải quyết đơn.



Khi chúng tôi chuyển đơn thì phía BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã họp và đã có biên bản hội đồng chuyên môn gửi lên chứ chưa có biên bản cuối cùng gửi lên cho Sở Y tế. Theo anh Nguyễn Hoài Nam là đã mời người nhà của bà Khánh lên đối thoại để nghe bệnh viện giải thích và phía bên gia đình đã rút đơn khiếu nại theo theo đúng quy trình khiếu nại”.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng: “Có một người con đại diện đến nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi đã giải thích mọi chuyện. Gia đình có bao nhiêu người con thì chúng tôi không biết được, nhưng đúng là có một người con đến nói chuyện, chúng tôi nói gọi tình hình là ta đến gọi là như đến thắp hương rồi có cái gọi là, gọi là, thế là cậu ấy đồng ý. Mọi chuyện thông cảm rồi. Chúng tôi nói nếu đồng ý thì về viết cái giấy có nội dung “sau khi nghe bệnh viện giải thích gia đình không có ý kiến gì và xin rút đơn, nhưng chưa thấy đưa giấy đó đến... Nếu gia đình không rút đơn thì phải nói ra sao chứ BV không biết được để trả lời”.

Theo anh Hùng: “Ba con trai của mẹ không có ai đến làm việc với ông Nam về việc rút đơn.Chiều nay (10-9), tôi sẽ đến làm việc với ông Nam yêu cầu làm rõ”.

Như đã đưa tin, tối 9-7, ngay sau khi bà Khánh tử vong nhiều người thân của bà đã tập trung tại sảnh BV Chấn thương-Chỉnh hình Nghệ An để yêu cầu làm rõ cái chết bất thường của bà. Công an phường Hưng Dũng (TP Vinh), cảnh sát 113, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.

Người thân cho rằng chiều 7-7, bà Khánh được đưa đến nhập viện do bị ngã gãy xương chậu và bà vẫn khỏe mạnh, ăn, nói bình thường.

Chị Uông Thị Minh (con dâu bà Khánh) nói: “Tối 8-7, BS của bệnh viện cho biết mẹ tôi sáng hôm sau phẫu thuật nên bà không được ăn uống. Sáng hôm sau (9-7), chờ mãi không thấy êkíp phẫu thuật, chúng tôi hỏi BS thì họ nói không được ăn để chiều mổ cho bà, rồi bà ra đi vào đêm 9-7, khi BS chưa mổ".

Cho rằng cái chết của bà Khánh là do sự tắc trách của đội ngũ y, BS, nhiều người thân của bà đã yêu cầu làm rõ sự việc.

Sau khi bà Khánh tử vong, BV Chấn thương-Chỉnh hình tỉnh Nghệ An có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An và nêu: “Bệnh viện đã tiến hành hội chuẩn và nghĩ đến nguyên nhân ban đầu là cơn nhồi máu cơ tim cấp”.