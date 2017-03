Vụ “bị can chết tại trại tạm giam”: Chết do suy tim

Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết các bác sĩ BV Chợ Rẫy vừa có thông báo kết quả giám định pháp y của bị can Huỳnh Thanh Thắng (ngụ khu phố Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) chết tại trại tạm giam Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước. Theo đó, nguyên nhân tử vong của Thắng là do suy tim cấp (Thắng có tiền sử bệnh tim) và phù phổi.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 20-9, bị can Thắng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tối 7-10, bốn bị can cùng phòng của Thắng phát hiện Thắng bị ngất và lịm đi. Sau đó công an huyện đưa Thắng đi cấp cứu nhưng Thắng chết trên đường đi. Do gia đình cho rằng công an tỉnh giám định không khách quan nên cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y, mời bác sĩ BV Chợ Rẫy lên để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trong ngày 8-10, thân nhân bị can Thắng và hàng trăm người khác đã đưa thi thể Thắng đến công an huyện đòi làm rõ sự việc và đập phá trụ sở. Vụ gây rối này làm ba chiến sĩ công an bị thương, 40 m hàng rào bị sập. Ngay sau đó, công an đã bắt khẩn cấp bốn nghi can và đang làm rõ 25 người còn lại để khởi tố hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

N.ĐỨC